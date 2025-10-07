Меню
Киноафиша Статьи «Ничего особенного сериал из себя не представляет»: кинокритик о том, как «След» превратился в бесконечную мыльную оперу с 3385 эпизодами

7 октября 2025 08:56
Кадр из сериала «След»

Кинолента в эфире уже 15 лет.

Он идёт уже больше пятнадцати лет. Меняются актёры, эпохи, даже телеканалы — а он всё ещё в эфире. Сериал «След» давно превратился в телевизионный феномен, которому не страшны ни рейтинги, ни моды.

Более трёх тысяч серий, сотни преступлений, и всё та же формула: преступление — расследование — наказание. Почему же зрители продолжают смотреть его, словно гипнотизированные?

Этот вопрос портал «Киноафиша» задал кинокритику Александру Голубчикову, главному редактору онлайн-журнала «FILMZ.RU: настоящее кино».

Не детектив, а привычка

«Если вы видели этот сериал, то понимаете, о чём речь. Это даже не радиоспектакль у микрофона, а рутинная, ежедневная мыльная опера-детектив. Расследуются не самые сложные дела, снято всё с минимальным бюджетом. Актёры отыгрывают стандартные ситуации, и в целом ничего особенного сериал из себя не представляет», — объясняет Голубчиков.

Кадр из сериала «След»

Сериал без амбиций

По его словам, «След» знают в основном зрители Пятого канала.

«Это типичная мыльная опера: есть условные отношения между персонажами, какая-то интрига, связанная с уголовными делами. Берут простую основу — происшествие, расследование, результат, наказанный преступник. Всё. Никакого феномена», — отмечает критик.

Телевизионная затычка, которая прижилась

«По сути, это просто проект, который позволяет затыкать дырки в сетке вещания Пятого канала, где и так не слишком интересные программы, особенно дневные. Обычная мыльная опера под видом детектива, не более того», — добавляет Голубчиков.

И всё же, несмотря на простоту, именно эта формула, кажется, и удерживает зрителя у экрана. «След» стал не сериалом, а фоном жизни — его включают за ужином, под утро, в любой день недели. Может быть, секрет в том, что он не пытается быть гениальным — просто остаётся таким же, как всегда.

Фото: Кадр из сериала «След»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
