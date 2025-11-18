«Ничего не вышло»: режиссер «настоящего» «Голого пистолета» жестко прошелся по ремейку с Лиамом Нисоном и Памелой Андерсон

Постановщик объяснил, чем ему не понравился релиз.

Дэвид Цукер, один из авторов легендарного «Голого пистолета» 1980-х, резко раскритиковал новую версию фильма. Знаменитый комедийный режиссер остался крайне разочарован работой с Лиамом Нисоном и Памелой Андерсон.

Свою оценку провального результата Цукер высказал без каких-либо прикрас, прямо указав на ключевые недостатки картины.

Дэвид Цукер о ремейке «Голого пистолета»

Постановщик жестко подчеркнул, что ребут полностью провалился. Главной ошибкой Цукер назвал слишком большой бюджет производства.

«50 лет назад мы с братом Джерри создали уникальный стиль пародийных комедий, который многие пытались повторить. Это постарались сделать и в новом "Голом пистолете", но ничего не вышло», — пояснил Цукер в интервью Woman’s World.

Цукер подчеркнул, что большие бюджеты только мешают настоящей комедии, поскольку за эффектными сценами теряется сам юмор. Именно это, по его мнению, и произошло с новой версией комедии 1980-х.

Бюджет «Голого пистолета»

Оригинальный «Голый пистолет» 1988 года стоил создателям 12 миллионов долларов. В пересчете на современные деньги это примерно 33 миллиона. И, несмотря на слова Цукера, новая версия оказалась ненамного дороже — ее бюджет составил около 40 миллионов долларов.

При этом, критики достаточно тепло приняли обновленную картину. На Rotten Tomatoes она получила 88% положительных рецензий. Кассовые сборы фильма также оказались сравнительно успешными — в мировом прокате лента заработала 102 миллиона долларов.

Ранее портал «Киноафиша» писал о сиквеле новинки.