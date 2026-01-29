Лучшая серия «Первого отдела»: «Наш ответ голливудским супергероям»

Сериал «Первый отдел» давно стал флагманом российского телевидения. С выходом каждого нового сезона ажиотаж только усиливается, а армия поклонников становится всё больше.

Пока зрители с нетерпением ждут продолжения, работа над которым уже кипит, фанаты вновь погружаются в уже полюбившиеся серии. Среди всего многообразия сюжетов у поклонников явно выделился фаворит.

Согласно данным популярного сервиса MyShows, самой высокой оценки — 4,52 балла из 5 — удостоилась 11-я серия первого сезона под названием «Взрыв». Следом в рейтинге расположились эпизоды «Вирус II» (16-я серия) и «Смягчающие обстоятельства» (18-я серия), также получившие высокие баллы.

О чем эпизод

Начинается всё с громкого задержания: Шибанов берёт профессора Голубева, уличённого в наркоторговле. Но из-за досадного прокола Мальцева Брагин не успевает в суд, и опасного преступника отпускают.

Параллельно в мире большого бизнеса зреет скандал. Между партнёрами Расходниковым и Угрюмовым вспыхивает серьёзный конфликт. Его кульминацией становится мощный взрыв в ресторане, где только что ужинал Угрюмов. Ситуация осложняется вдвойне, когда на следующий день машину самого Расходникова расстреливают на улице.

Брагин настаивает на передаче ему дела, но начальник Мальцев блокирует этот запрос. И эта настойчивость приводит к неожиданному прорыву.

Мнения зрителей

В отзывах зрителей часто звучит одна ключевая мысль: именно в этой серии Брагин и Шибанов наконец проявили себя как идеальный тандем. Их слаженная работа особенно ярко контрастировала с тем хаосом, который творился вокруг них.

Поклонники отмечают, что напряжение в серии было выстроено мастерски. Череда покушений, дерзкий взрыв и внезапные повороты сюжета создали невероятный драйв. За развитием событий было невозможно не следить, ощущение было таким, будто сам оказываешься в центре истории.