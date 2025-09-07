«Ничего кардинально не поменялось»: Янковский рассказал, зачем сняли новую версию «Москва слезам не верит»

Главный сериал года — именно так амбициозно создатели окрестили премьеру новой «Москвы слезам не верит. Все только начинается». К ленте продюсера и сценариста Жоры Крыжовникова многие зрители относились изначально скептически, ведь до сих пор большинство любят оригинал Владимира Меньшова, снятый 45 лет назад.

Тем не менее, даже критики признали, что новую версию стоит рассматривать отдельно от старой, ведь это самобытный проект. А недавно и звезда нового сериала Иван Янковский рассказал о смысле ремейка.

Сюжет сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается»

В начале нулевых зрители видят Ксюшу, которая буквально сбегает в Москву от мужа-тирана. При себе у нее лишь чемодан и пятилетний сын.

Спасают ее две непохожие подруги. Прагматичная Оля, будущий медик, работает в «Макдоналдсе». Ее полная противоположность — ветреная Маша, которая видит спасение в замужестве с иностранцем и билете в другую жизнь.

Каждая из них пытается найти свое место в Москве. А спустя двадцать лет у них неожиданно появляется новый шанс все переиграть.

Иван Янковский о сериале «Москва слезам не верит. Все только начинается»

Иван Янковский в сериале «Москва слезам не верит. Все только начинается» предстал в образе Влада — продюсера на телевидении и по совместительству организатора концертов, который привозит в столицу знаменитые группы нулевых.

Актер поделился, что значительная часть подготовки к роли прошла даже не в пробах, а в живых обсуждениях — съемочная команда старалась вместе уловить и передать на экране неповторимое чувство того времени.

Янковский уверен, что темы, затронутые в оригинальном фильме Владимира Меньшова, остаются удивительно актуальными и сегодня, спустя 46 лет. Именно это и стало причиной для создания продолжения.

«Лента Меньшова — гениальная и вечная, ее знают далеко за пределами страны. С точки зрения человеческих отношений за последние годы ничего кардинально не поменялось: люди так же влюбляются, расстаются, создают семьи и, к сожалению, переживают их крушение», — отметил актер в беседе с НСН.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Иван Янковский снова снимется в криминальном сериале, но с изюминкой.