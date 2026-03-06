Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Ни рыцарей, ни драконов, ни белых ходоков: так почему каждая серия «Разделения» обошлась дороже, чем в «Игре престолов»

Ни рыцарей, ни драконов, ни белых ходоков: так почему каждая серия «Разделения» обошлась дороже, чем в «Игре престолов»

6 марта 2026 11:50
Кадр из сериала «Разделение»

На эпизоды тратили по 20 млн долларов.

Третий сезон «Разделения» пока без точной даты, но он уже прочно закрепился в списке самого ожидаемого. Критики тем временем продолжают разбирать прошлые серии по косточкам — и дело не только в сюжете, а в каждом кадре, потому что визуал здесь давно стал отдельным героем.

Сериал неожиданно для многих попал в рейтинги самых дорогих проектов современности. И это вызывает вопросы: если в «Игре престолов» каждый эпизод уходило по 15 миллионов, а в «Доме дракона» и вовсе по 20, там хотя бы были драконы и армии. Здесь же основное действие заперто в серых офисных коридорах. Как так вышло, что только второй сезон обошелся в двести миллионов?

Бюджет сериала

Создатели «Разделения», судя по всему, решили не экономить ни на чём. По данным Bloomberg, каждый эпизод второго сезона обходился в 20 миллионов долларов. При том что офисные коридоры на экране выглядят почти стерильно просто, все эти стены, лампы, столы и кресла строили с нуля вручную.

Некоторые помещения мелькали в кадре всего один раз, но и для них выстраивали полноценные декорации — мелочей здесь не существовало. Часть денег ушла на графику: её в сериале не так много, но выполнена она на таком уровне, что глаз не оторвать.

Основная же сумма, как пишет Fandomwire, осела в зарплатах. В касте — оскароносные Патрисия Аркетт и Кристофер Уокен, и это только верхушка. Сценарий второго сезона, например, дописывал Бо Уиллимон, известный по «Карточному домику», и его гонорары считают уже не в тысячах, а в миллионах.

А ещё производство осложнялось забастовками, скандалами и бесконечными правками сценария. Всё это время люди, занятые на площадке, не могли сидеть без денег — иначе они бы просто разбежались по другим проектам.

Кадр из сериала «Разделение»

Третий сезон «Разделения»

Сюжет третьего сезона пока окутан тайной — сценарий ещё даже не дописан, так что остаётся только строить догадки. Зато финал второго оставил после себя кучу вопросов, на которые авторам теперь так или иначе придётся отвечать.

Главный из них — что будет с Марком после реинтеграции. Он запустил процедуру, которая должна была соединить его офисную и внешнюю личности, но пока это дало лишь смутные обрывки воспоминаний.

Как именно Lumon похитила Джемму и подстроила ту самую аварию, в которой она якобы погибла? Марк ведь даже ходил на опознание, значит, корпорация провернула целую операцию, чтобы смерть выглядела убедительно. И главное: почему выбор пал именно на них?

Фото: Кадры из сериала «Разделение»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Даже преданные фанаты «Клона» сходу не назовут настоящее имя Жади: оно звучало только в одной серии Даже преданные фанаты «Клона» сходу не назовут настоящее имя Жади: оно звучало только в одной серии Читать дальше 7 марта 2026
Думали, что «Чёрное зеркало» — сплошная фантастика? Вот в каких сериях там реально предсказали будущее Думали, что «Чёрное зеркало» — сплошная фантастика? Вот в каких сериях там реально предсказали будущее Читать дальше 7 марта 2026
Фамилии знакомые, лица новые: при чём тут «Игра престолов» и кто есть кто в «Рыцаре Семи королевств» Фамилии знакомые, лица новые: при чём тут «Игра престолов» и кто есть кто в «Рыцаре Семи королевств» Читать дальше 3 марта 2026
«Дитям — мороженое, а бабе — цветы!»: угадайте 6 советских фильмов по кадрам с букетами (тест) «Дитям — мороженое, а бабе — цветы!»: угадайте 6 советских фильмов по кадрам с букетами (тест) Читать дальше 7 марта 2026
Отмечаем 8 марта, как в «Москве слезам не верит»: как накрыть стол в духе профессорского ужина, чтобы гости ахнули Отмечаем 8 марта, как в «Москве слезам не верит»: как накрыть стол в духе профессорского ужина, чтобы гости ахнули Читать дальше 7 марта 2026
Этот русский фильм по Стивену Кингу запрещен к прокату, но в Сети его смотрят до сих пор: «Браво! Как будто книгу перечитала» Этот русский фильм по Стивену Кингу запрещен к прокату, но в Сети его смотрят до сих пор: «Браво! Как будто книгу перечитала» Читать дальше 7 марта 2026
Мясников сам работал как в «Больнице Питт»: «В сериале все передано блестяще» Мясников сам работал как в «Больнице Питт»: «В сериале все передано блестяще» Читать дальше 6 марта 2026
Зрители высчитали все сами: так сколько лет хулиганке из «Маши и Медведя»? Зрители высчитали все сами: так сколько лет хулиганке из «Маши и Медведя»? Читать дальше 6 марта 2026
Карми больше не готовит: пятый сезон станет для «Медведя» последним Карми больше не готовит: пятый сезон станет для «Медведя» последним Читать дальше 6 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше