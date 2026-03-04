Меню
Киноафиша Статьи Ни «Оскара», ни мировой славы, но некоторые считают этот «клон» «Москвы слезам не верит» сильнее фильма Меньшова: «Правды в нем куда больше»

4 марта 2026 20:04
Кадр из фильма «Впервые замужем» (1980)

О ленте немало положительных отзывов.

«Москва слезам не верит» вышла на экраны в 1980‑м и в первый же год собрала в кинотеатрах больше девяноста миллионов зрителей — тогда это казалось фантастикой. Картина понравилась не только дома, но и далеко за пределами страны, добравшись до «Оскара» как лучший иностранный фильм.

История про трёх женщин, которые ищут своё счастье и находят его совсем не там, где ожидали, оказалась понятна всем, вне зависимости от языка и культуры. Но мало кто помнит, что у ленты Владимира Меньшова был конкурент с очень похожим сюжетом, который тоже претендовал на внимание публики.

Сюжет фильма «Впервые замужем»

В центре фильма «Впервые замужем» — Антонина, которая в юности попалась на удочку ухажёра Аркадия, а когда забеременела, тот просто собрал вещи и уехал в другой город. Дочь Тоня растила одна, но девочка с детства росла колючей и неблагодарной.

В подростковом возрасте Тамара уже стеснялась матери, работавшей на низкооплачиваемой работе, а когда вышла замуж, прямо предложила родительнице освободить квартиру. Тоне ничего не оставалось, кроме как уехать в деревню. Там, в тишине и простоте, она неожиданно встретила вдовца и впервые в жизни полюбила по‑настоящему.

Кадр из фильма «Впервые замужем» (1980)

Отзывы о фильме

«Впервые замужем» Иосифа Хейфица вышел в том же 1980‑м, что и легендарная «Москва слезам не верит», и главную роль в нём исполнила Евгения Глушенко, которую уже знали по фильму Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино».

Актрисе пришлось прожить на экране почти двадцать лет: её героиня менялась от юной девушки до женщины под сорок. В других ролях снялись Николай Волков‑младший, Валентина Теличкина, Светлана Смирнова, Игорь Старыгин — состав собрался крепкий.

Зрители, добравшиеся до этой ленты, сразу заметили параллель с картиной Меньшова: там и там женщины обретают счастье уже в зрелом возрасте. Правда, массовой любви «Впервые замужем» не снискал, но те, кто всё‑таки посмотрел, остались под большим впечатлением.

«Очень жизненный фильм», «"Впервые замужем" тяжеловатый фильм о нашей серой обыденности. А "Москва ... " — очень легкий, светлый фильм», «Этот фильм с Глушенко более правдив и приближен к жизни нежели "Москва слезам не верит". Может и есть женщины с судьбой Кати Тихомировой, но чаще в такой ситуации это судьба Антонины», «В отличие от "Москвы слезам не верит" в нём больше правды: мать-одиночка почти не имеет шансов стать директором завода — ей некогда», — отметили комментаторы.

Фото: Кадры из фильма «Впервые замужем» (1980)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
