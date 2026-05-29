Ни одной родной души во всем гареме: почему с Хюррем никто не дружил по-настоящему

Рыжеволосая Хюррем обладала магическим даром очаровывать мужчин, включая даже своих заклятых противников. Однако в мире гаремных интриг её отношения с женщинами складывались иначе.

Большинство обитательниц дворца завидовали не только её красоте, но и головокружительной карьере. Открытое использование манипуляций и хитроумных схем отталкивало потенциальных подруг. Но существовала и другая, более глубокая причина одиночества Хасеки.

Хюррем в сериале «Великолепный век»

Хюррем заслужила репутацию опасной революционерки при дворе. В сериале «Великолепный век» она смело нарушала вековые традиции, переписывая правила гаремной жизни под себя, будучи уверенной в собственной безнаказанности.

Но её приближённые не могли чувствовать подобной защищённости. Импульсивная натура Роксоланы превращала любую близость в риск. Султан пощадил бы возлюбленную, но не ее подруг.

Вспышки её гнева могли обернуться трагедией даже для преданных союзников. Поэтому женщины гарема соблюдали осторожность в общении с могущественной фавориткой.

Хюррем в реальности

В сериале Хюррем предстаёт эмоциональной и импульсивной натурой, чьи попытки найти подруг постоянно терпят неудачу. Однако исторические хроники сохранили свидетельство о её искренней дружбе с Гюльфем-хатун.

Эта верная спутница помогала султанше в воспитании детей и управлении гаремом. После кончины Роксоланы именно Гюльфем унаследовала часть её обязанностей. Правда, ее финал впоследствии тоже был печальным.