Меню
Русский English
Отмена
Ни одного спокойного эпизода: «След» с 13 апреля покажет 6 новых дел — даты и сюжеты, расписанные по дням с описанием

9 апреля 2026 17:09
Кадр из сериала «След»

В пятницу выйдет две серии сразу.

«След» выходит на новую неделю премьер с 13 апреля и сохраняет привычный темп. За пять дней зрителям покажут сразу 6 серий, каждая с отдельным делом.

Формат не меняется, но интонация становится заметно жёстче: больше психологических сбоев, странных совпадений и почти мистических мотивов.

Неделя с 13 по 18 апреля: 6 дел подряд

День

Дата

Серия

Краткое описание

Понедельник

13 апреля

«Две ипостаси Дашеньки»

Сталкер находит жертву спустя год, но сам погибает от выстрела неизвестного

Вторник

14 апреля

«Гены Гены»

Поездка на Байкал заканчивается убийством и паникой в Малиновске

Среда

15 апреля

«Пипидастр»

«Героя» находят мёртвым под собственным рекламным щитом

Четверг

16 апреля

«Кадры»

В ночном парке убивают прокурора при странных обстоятельствах

Пятница

17 апреля

«Бабах»

Врач умирает от разрыва внутренних органов без очевидной причины

Пятница

17 апреля

«Чёрный программист»

Легенда о погибшем айтишнике начинает воплощаться в реальности

Понедельник задаёт тон через историю преследования, которая заканчивается неожиданной смертью. Во вторник сюжет уходит в психологию и коллективный страх.

Среда и четверг работают с темой репутации и случайности, где каждая деталь становится уликой. Пятница объединяет два эпизода, усиливая контраст между медицинской аномалией и почти мистической историей, рассказывает автор Дзен-канала Изнанка сериала.

Стабильная команда и привычная структура

Все 6 серий снял Юрий Харнас. В проекте задействован постоянный актёрский состав: Ольга Копосова, Владимир Ташлыков, Павел Шуваев, Руслан Сасин, Сергей Коваленко, Станислав Эрклиевский, Александра Попова и Анна Дюкова.

Сериал продолжает работать по проверенной схеме. Один эпизод — одно расследование, около 45–50 минут экранного времени, при этом новые серии заметно усиливают драматическую составляющую, сохраняя узнаваемый стиль и ритм.

Фото: Кадр из сериала «След»
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше