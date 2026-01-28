Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Ни одного лишнего эпизода: свежие детективные мини-сериалы на 3–8 серий, которые хочется досмотреть до конца

Ни одного лишнего эпизода: свежие детективные мини-сериалы на 3–8 серий, которые хочется досмотреть до конца

28 января 2026 20:04
Кадр из сериала «Во всем виновата она», «Тайна семи циферблатов», «Еще вчера мы были детьми»

Вы точно не догадаетесь, кто убийца в самом начале. 

Иногда самые цепляющие детективы — не про маньяков и погони, а про тех, с кем делили завтрак. Про брак, ревность, старые обиды и правду, которую слишком долго прятали.

Эти истории смотрятся без пауз и не требуют «войти в сезон» — один вечер, и вы уже внутри.

Герои таких мини-сериалов живут обычной жизнью, пока одно событие не сдвигает все с места. Убийство, исчезновение, странная смерть. И вдруг становится ясно: расследовать нужно не столько преступление, сколько отношения. Именно поэтому серии заканчиваются не ответами, а новыми вопросами.

Название

Серий

Коротко о сюжете

«Во всем виновата она»

8

Трагедия в семье запускает цепочку лжи и подозрений, где каждый эпизод меняет расстановку сил

«Его и ее»

6

Муж-детектив и жена-журналист оказываются по разные стороны одного убийства

«Тайна семи циферблатов»

3

Классическая английская загадка в сжатом формате — идеальна для одного вечера

«Мсье Спейд»

6

Нео-нуар о прошлом, которое настигает даже на Лазурном берегу

«Секреты, которые мы храним»

6

Благополучные семьи и исчезновение няни, за которым скрывается больше, чем кажется

«Еще вчера мы были детьми»

7

Идеальная семья рушится за один день, а подозрение падает на самого близкого

У этих сериалов нет лишних линий и растянутых сезонов. Здесь каждый эпизод работает на историю, а финал не откладывают «на потом», пишет автор Дзен-канала KinoBugle. Это детективы, после которых хочется тишины. И, возможно, чуть внимательнее смотреть на тех, кто рядом.

Фото: Кадр из сериала «Во всем виновата она», «Тайна семи циферблатов», «Еще вчера мы были детьми»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Финал нового хита Netflix «Его и ее» не может вас отпустить? Тогда вот еще три похожих сериала — маленькие города, интриги и яркие персонажи Финал нового хита Netflix «Его и ее» не может вас отпустить? Тогда вот еще три похожих сериала — маленькие города, интриги и яркие персонажи Читать дальше 27 января 2026
До финала второго сезона «Фоллаута» осталось 2 серии: а я уже выбрала, что буду смотреть дальше До финала второго сезона «Фоллаута» осталось 2 серии: а я уже выбрала, что буду смотреть дальше Читать дальше 27 января 2026
Мини-сериал «Повелитель мух» получил точную дату выхода: смотрим, что приготовил автор «Переходного возраста» (тизер) Мини-сериал «Повелитель мух» получил точную дату выхода: смотрим, что приготовил автор «Переходного возраста» (тизер) Читать дальше 29 января 2026
Все 8 серий уже доступны: «Убегай!» — крепкий детектив от Netflix 2026 года, который я «проглотила» за один день целиком Все 8 серий уже доступны: «Убегай!» — крепкий детектив от Netflix 2026 года, который я «проглотила» за один день целиком Читать дальше 28 января 2026
3 забытых зимних советских фильма: жаль, что даже эту ленту с Шуриком сейчас не увидишь по ТВ 3 забытых зимних советских фильма: жаль, что даже эту ленту с Шуриком сейчас не увидишь по ТВ Читать дальше 28 января 2026
Три моих любимых детектива: сколько бы ни смотрела другие фильмы, а все равно возвращаюсь к этим Три моих любимых детектива: сколько бы ни смотрела другие фильмы, а все равно возвращаюсь к этим Читать дальше 26 января 2026
К президенту США эта машина никак не относится: откуда взялось название «Линкольн для адвоката» К президенту США эта машина никак не относится: откуда взялось название «Линкольн для адвоката» Читать дальше 29 января 2026
Морские твари и кислота: как предохранялись наложницы в гареме Султана – «уж лучше смерть» Морские твари и кислота: как предохранялись наложницы в гареме Султана – «уж лучше смерть» Читать дальше 29 января 2026
Начали за здравие, а закончили за упокой: 3 отличных сериала, которые погубил выход продолжения Начали за здравие, а закончили за упокой: 3 отличных сериала, которые погубил выход продолжения Читать дальше 29 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше