Ни одного лишнего эпизода: свежие детективные мини-сериалы на 3–8 серий, которые хочется досмотреть до конца

Вы точно не догадаетесь, кто убийца в самом начале.

Иногда самые цепляющие детективы — не про маньяков и погони, а про тех, с кем делили завтрак. Про брак, ревность, старые обиды и правду, которую слишком долго прятали.

Эти истории смотрятся без пауз и не требуют «войти в сезон» — один вечер, и вы уже внутри.

Герои таких мини-сериалов живут обычной жизнью, пока одно событие не сдвигает все с места. Убийство, исчезновение, странная смерть. И вдруг становится ясно: расследовать нужно не столько преступление, сколько отношения. Именно поэтому серии заканчиваются не ответами, а новыми вопросами.

Название Серий Коротко о сюжете «Во всем виновата она» 8 Трагедия в семье запускает цепочку лжи и подозрений, где каждый эпизод меняет расстановку сил «Его и ее» 6 Муж-детектив и жена-журналист оказываются по разные стороны одного убийства «Тайна семи циферблатов» 3 Классическая английская загадка в сжатом формате — идеальна для одного вечера «Мсье Спейд» 6 Нео-нуар о прошлом, которое настигает даже на Лазурном берегу «Секреты, которые мы храним» 6 Благополучные семьи и исчезновение няни, за которым скрывается больше, чем кажется «Еще вчера мы были детьми» 7 Идеальная семья рушится за один день, а подозрение падает на самого близкого

У этих сериалов нет лишних линий и растянутых сезонов. Здесь каждый эпизод работает на историю, а финал не откладывают «на потом», пишет автор Дзен-канала KinoBugle. Это детективы, после которых хочется тишины. И, возможно, чуть внимательнее смотреть на тех, кто рядом.