«Ни логики, ни смысла, только садизм»: русская «Игра в кальмара» провалилась с рейтингом 4,8

11 сентября 2025 07:00
Кадр из сериала «Цифровой код»

Сериал «Цифровой код» не оценили ни зрители, ни критики.

Сюжет со зловещей игрой, в рамках которой героев заставляют совершать убийства, сразу вызывает ассоциации с популярной «Игрой в кальмара». А ведь в России была своя версия подобной истории: только часть действия перенесли в интернет, а центральными персонажами стали подростки.

Но несмотря на актуальность темы, картина «Цифровой код» провалилась с рейтингом 4,8. И на это было несколько причин.

Сюжет сериала «Цифровой код»

Сериал погружает зрителей в пугающую реальность, где обычное мобильное приложение становится орудием смерти. Пользователи получают деньги за выполнение жестоких заданий — от избиений до убийств, а каждое преступление транслируется в режиме реального времени для анонимной аудитории.

Достаточно поставить галочку в соглашении — и ты уже участник этой кровавой игры.

Действие разворачивается в маленьком городке Октябрьском, куда стянули лучших экспертов страны для расследования. Среди них — следователь Денис Жданов, который воспринимает дело как очередную рутину, пока не обнаруживает, что его собственный сын скачал роковое приложение.

Кадр из сериала «Цифровой код»

Критика сериала «Цифровой код»

Премьера многосерийной ленты состоялась в 2023 году, но ожидаемого эффекта не произвела. Критики отмечали несвязный сюжет, нелогичные реплики героев, непонятную мотивацию злодеев. Смотреть русскую «Игру в кальмара» оказалось скучно и бессмысленно. Сейчас ее рейтинг не превышает 4,8.

Зрители не стесняются в выражениях, оценивая сериал.

«Задумка вроде бы и неплоха — показать, к чему приводит родительское равнодушие, но исполнение просто ужасное. Чувствуется, что сценарист явно склонен к садизму», — делится один из комментаторов.

«Сплошная неоправданная жестокость, сюжет провисает, а неправдоподобные сцены вызывают недоумение. В итоге получилось откровенно отталкивающе», — добавляет другой.

«Редкостная дрянь! Смотрится как неудачный проект студенческого кружка из глубинки — ни актёрской игры, ни логики, ни смысла», — пишут комментаторы.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 сериалов с головоломками покруче, чем в «Игре в кальмара».

Фото: Кадр из сериала «Цифровой код»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
