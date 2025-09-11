«Ни логики, ни смысла, только садизм»: русская «Игра в кальмара» провалилась с рейтингом 4,8

Сериал «Цифровой код» не оценили ни зрители, ни критики.

Сюжет со зловещей игрой, в рамках которой героев заставляют совершать убийства, сразу вызывает ассоциации с популярной «Игрой в кальмара». А ведь в России была своя версия подобной истории: только часть действия перенесли в интернет, а центральными персонажами стали подростки.

Но несмотря на актуальность темы, картина «Цифровой код» провалилась с рейтингом 4,8. И на это было несколько причин.

Сюжет сериала «Цифровой код»

Сериал погружает зрителей в пугающую реальность, где обычное мобильное приложение становится орудием смерти. Пользователи получают деньги за выполнение жестоких заданий — от избиений до убийств, а каждое преступление транслируется в режиме реального времени для анонимной аудитории.

Достаточно поставить галочку в соглашении — и ты уже участник этой кровавой игры.

Действие разворачивается в маленьком городке Октябрьском, куда стянули лучших экспертов страны для расследования. Среди них — следователь Денис Жданов, который воспринимает дело как очередную рутину, пока не обнаруживает, что его собственный сын скачал роковое приложение.

Критика сериала «Цифровой код»

Премьера многосерийной ленты состоялась в 2023 году, но ожидаемого эффекта не произвела. Критики отмечали несвязный сюжет, нелогичные реплики героев, непонятную мотивацию злодеев. Смотреть русскую «Игру в кальмара» оказалось скучно и бессмысленно. Сейчас ее рейтинг не превышает 4,8.

Зрители не стесняются в выражениях, оценивая сериал.

«Задумка вроде бы и неплоха — показать, к чему приводит родительское равнодушие, но исполнение просто ужасное. Чувствуется, что сценарист явно склонен к садизму», — делится один из комментаторов.

«Сплошная неоправданная жестокость, сюжет провисает, а неправдоподобные сцены вызывают недоумение. В итоге получилось откровенно отталкивающе», — добавляет другой.

«Редкостная дрянь! Смотрится как неудачный проект студенческого кружка из глубинки — ни актёрской игры, ни логики, ни смысла», — пишут комментаторы.

