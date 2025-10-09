Ни кошки, ни собаки, ни даже лошадки: психолог объяснила, почему для «Смешариков» выбрали таких нетипичных зверей

Обычно в детских проектах фигурируют другие животные.

Мультсериал «Смешарики» известен детям по всему миру. И малыши, и ребята постарше с удовольствием смотрят за приключениями необычных круглых героев.

У каждого из персонажей свой характер: достаточно вспомнить дерзкого Кроша, осторожного Ежика, мечтательного Бараша или романтичную Нюшу.

А некоторые взрослые зрители удивляются подбору животных для сюжета. Ведь обычно в детских историях фигурируют кошки, собачки, лошадки или коровы. На этом фоне логичным выглядит зайчик Крош, но точно не еж, свинья и даже ворон.

Но эксперты уверены, что это неслучайно.

«Это разные психотипы Смешариков. Ведь там представлены разные детки, и для маленьких зрителей это более понятно. Например, Ежик там совсем не колючий, он очень добрый. Ворон — мудрый. И детки тоже такие бывают. Даже форма шариков выбрана неспроста: это детское восприятие мира, все без углов и колючек», — объяснила в беседе с порталом «Киноафиша» психолог Любовь Розенберг.

