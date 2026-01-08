Меню
Ни кадра зря: 5 научно-фантастических фильмов последних 10 лет, доведенных до совершенства

Ни кадра зря: 5 научно-фантастических фильмов последних 10 лет, доведенных до совершенства

8 января 2026 21:31
Кадр из фильма «Аннигиляция», «Прибытие», «Планета обезьян: Война»

От первой минуты до финальных титров все идеально.

Кажется, что лучшие фантастические фильмы остались где-то между «Космической одиссеей» и «Назад в будущее». Голливуд годами крутит одни и те же перезапуски, а оригинальные истории теряются в потоке эффектов.

Но всё не так безнадёжно — за последнее десятилетие появилось несколько фильмов, которые доказали: научная фантастика жива, дышит и всё ещё способна удивлять.

«Аннигиляция» (Annihilation, 2018)

Алекс Гарленд превращает экспедицию в загадочную зону под названием «Мерцание» в кошмар, где природа переписывает сама себя. Люди, растения, звери — всё мутирует и сливается в одно целое.

Визуально фильм потрясает, особенно сцена с медведем, которая навсегда оседает в памяти. Это редкий случай, когда ужас и наука работают в унисон.

«Кто она?» (The Artifice Girl, 2022)

Почти камерная постановка — три сцены, несколько человек и ИИ-девочка, созданная для ловли хищников. Но чем дальше, тем глубже вопросы: где граница между программой и личностью, кто управляет кем — человек или искусственный разум? Минимум спецэффектов, максимум идей. Настоящая фантастика XXI века.

«Прибытие» (Arrival, 2016)

Вильнёв рассказывает не о вторжении, а о понимании. Инопланетяне не враги, а носители другой логики времени. Лингвист Луиза (Эми Адамс) учится говорить на их языке — и вместе с этим переосмысливает собственную жизнь.

Фильм гипнотизирует визуально и эмоционально, сочетая масштаб и интимность, как редко кому удаётся.

«Человек-невидимка» (The Invisible Man, 2020)

Современный хоррор без монстров, но со страхом, который куда реальнее — контролем и насилием. Героиня Элизабет Мосс сбегает от абьюзера, но тот возвращается, став буквально невидимым.

Саспенс без громких эффектов, где ужас — не в технологии, а в человеке, который её использует.

«Планета обезьян: Война» (War for the Planet of the Apes, 2017)

Мэтт Ривз завершает трилогию на мощной ноте. Это не просто фильм о восстании обезьян — это история о человечности, которой люди сами себя лишили. Масштабные сцены соседствуют с тихими моментами боли и выбора. Цезарь здесь ближе к Шекспиру, чем к боевику.

Современная фантастика не умерла — просто стала умнее и тише. В её центре не битвы и роботы, а человек, который пытается понять, где его место в новом мире.

Фото: Кадр из фильма «Аннигиляция», «Прибытие», «Планета обезьян: Война»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
