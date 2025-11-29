Ни «Интерстеллара», ни «Игры в кальмара»: Хью Джекман назвал 4 любимых фильма — ни одного модного, только вечная классика

Хью Джекман не из тех, кто бросает громкие фразы ради заголовков. Но когда у него спросили о фильмах, к которым он возвращается снова и снова, список получился почти учебником по истории мирового кино — никакой экзотики, только хиты, проверенные временем. И да, все четыре — из тех, что умеют держать эмоции за горло десятилетиями.

«Поющие под дождём»

Мюзикл 1951 года, который пересматривают как плейлист настроения. Яркие номера, ирония, танцы под ливнем — фильм, который стареет медленнее любого супергероя. Джекман любит мюзиклы не только на сцене, и эта лента — его эталон.

«Охотник на оленей»

Военная драма 1978 года — та, после которой зрители выходили из залов молча. Пять «Оскаров», жесткие решения, выжженные лица ветеранов Вьетнама. Не развлечение, а удар под дых. Джекман ценит фильмы, которые не отпускают после титров.

«Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега»

Авантюрный эталон Стивена Спилберга. Харрисон Форд, шляпа, плеть и приключения, которые придумали до формул блокбастеров. В списке Джекмана этот фильм будто напоминание: хорошие истории стареют, но не размазываются.

«Касабланка»

Классика 1942 года, где одна сцена в аэропорту стоит десятка современных драм. Премия «Оскар», Хамфри Богарт, интонация, которую копируют до сих пор. Джекман выбирает кино, где чувства важнее эффекта.

Всего четыре названия — а будто целая кинематека. Удивляться нечему: когда актер, известный ролью Росомахи, берет топ-4, он выбирает не когти и экшн, а фильмы, которые держатся на эмоциях и человеческой силе.

