Ни Джованны Антонелли, ни Мурило Бенисио: роли в «Клоне» собирались отдать признанным бразильским звездам — почему же они отказались от хита

28 ноября 2025 19:35
Кадр из сериала «Клон»

Для актеров это стало просчетом.

Бразильский сериал «Клон», покоривший мир еще в начале нулевых, неожиданно обрел вторую жизнь два десятилетия спустя. Оказалось, что поднятые в нем темы — от клонирования до культурных конфликтов — остаются удивительно актуальными для современной молодежи.

Критики всегда отмечали не только смелый подход к социальным проблемам, но и блестящий актерский ансамбль. Но изначально создатели видели в главных ролях совершенно других исполнителей.

Пробы на Жади

Сложно поверить, но роль роковой красавицы Жади, ставшей символом сериала, могла достаться совсем не Джованне Антонелли. Автор сценария Глория Перес видела в этой роли известную бразильскую актрису Летисию Спиллер, которая к тому времени уже была настоящей звездой.

Кадр из сериала «Нежный яд»

Однако Спиллер неожиданно отказалась от заманчивого предложения — она предпочла сосредоточиться на театральной карьере. Этот отказ открыл путь Антонелли.

Кадр из сериала «Клон»

Образы Саида и Лукаса

На роль обаятельного араба Саида тоже приглашали настоящую звезду бразильского телевидения — Эдуардо Московиса, уже полюбившегося зрителям по сериалу «Во имя любви». Его участие могло бы гарантировать проекту мгновенный успех, но актер, находившийся тогда на пике популярности, неожиданно решил взять паузу и отказался.

Кадр из сериала «Во имя любви»

В результате роль досталась Далтону Вигу, который прекрасно справился с задачей.

Кадр из сериала «Клон»

А занять место Мурило Бенисио и сыграть сразу три роли (двух братьев и клона) должен был молодой и перспективный Фабио Ассунсон, но после прочтения сценария он счел сюжет недостаточно интересным и отказался.

Кадр из сериала «Вампир»

Это решение стало для него настоящим промахом — ведь именно «Клон» сделал Бенисио международной звездой.

Кадр из сериала «Клон»

Ранее портал «Киноафиша» писал, что зрители требуют продолжения «Клона».

Фото: Кадры из сериалов «Клон», «Во имя любви», «Вампир», «Нежный яд»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
