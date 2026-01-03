Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Зиночка только хохотала, когда Грозный шептал ей на ухо: но на самом деле Яковлев в «Иване Васильевиче» не говорил ничего веселого

Зиночка только хохотала, когда Грозный шептал ей на ухо: но на самом деле Яковлев в «Иване Васильевиче» не говорил ничего веселого

3 января 2026 12:19
Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Секрет коллеги раскрыла Селезнева.

Одной из самых запоминающихся сцен в комедии «Иван Васильевич меняет профессию» становится момент, когда режиссер Якин и его возлюбленная Зина сталкиваются с самим Иваном Грозным.

Поначалу они принимают его за перевоплотившегося актера, но вскоре осознают, что перед ними настоящий царь. В ужасе оба падают на колени, умоляя о пощаде.

Иван Васильевич и Зина

В той самой знаменитой сцене Иван Грозный не только благословляет пару, но и шепчет Зине на ухо что-то, от чего она заливается смехом. Зрители всегда думали, что это был пикантный комплимент или шутка, но на самом деле за кадром происходило совсем другое.

Актер Юрий Яковлев, игравший царя, нашептывал своей партнерше Наталье Селезневой совсем не романтичные слова.

«Наташка, давай снимем быстрее, у меня только 10 минут осталось, я уже опаздываю на спектакль», — цитировала актриса коллегу в интервью.

Как позже признавалась Селезнева, именно в этот момент от неё потребовалось настоящее актерское мастерство, чтобы естественно смеяться в кадре, пока её коллега делился напряженными рабочими проблемами.

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Пробы на роль Ивана Васильевича

Изначально Леонид Гайдай видел в ролях Ивана Грозного и Бунши совсем другого актёра — Юрия Никулина. Однако, прочитав сценарий по булгаковской пьесе, тот вежливо отказался, честно признавшись, что боится цензуры. В те времена любая связь с Булгаковым могла отправить фильм на полку, и Никулин не хотел рисковать.

Тогда Гайдай начал масштабные пробы, куда пригласил звёзд. Но нужной искры так и не возникало, пока кто-то из коллег не предложил кандидатуру Юрия Яковлева. Актер пришёл на пробы — и с первых же минут стало ясно, что это именно тот случай, когда роль и исполнитель созданы друг для друга.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что в «Бриллиантовой руке» связывало Анну Сергеевну и Гешу на самом деле.

Фото: Кадры из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Фильмы Гайдая сделали Еремину звездой, но она бросила карьеру ради США: как сейчас живет самая красивая актриса СССР Фильмы Гайдая сделали Еремину звездой, но она бросила карьеру ради США: как сейчас живет самая красивая актриса СССР Читать дальше 3 января 2026
Почему плохой человек — это именно «редиска»: слово придумали не в «Джентльменах удачи» Почему плохой человек — это именно «редиска»: слово придумали не в «Джентльменах удачи» Читать дальше 3 января 2026
Почему сиквел «Чародеев» так и не сняли: на экране могли показать рэкет в волшебном институте и инопланетян Почему сиквел «Чародеев» так и не сняли: на экране могли показать рэкет в волшебном институте и инопланетян Читать дальше 2 января 2026
Никакого кулинарного училища она не заканчивала: кем работала Тося из «Девчат» до уральского леспромхоза Никакого кулинарного училища она не заканчивала: кем работала Тося из «Девчат» до уральского леспромхоза Читать дальше 1 января 2026
Милляр взял образ Кощея не из книг: как немцы помогли актеру создать самого страшного злодея в советских киносказках Милляр взял образ Кощея не из книг: как немцы помогли актеру создать самого страшного злодея в советских киносказках Читать дальше 1 января 2026
«Граждане алкоголики, хулиганы и тунеядцы» мечтали о мясокомбинате не просто так: на что Гайдай хотел намекнуть этой сценой в «Операции "Ы"» «Граждане алкоголики, хулиганы и тунеядцы» мечтали о мясокомбинате не просто так: на что Гайдай хотел намекнуть этой сценой в «Операции "Ы"» Читать дальше 1 января 2026
Только у этой героини «Москвы слезам не верит» был реальный прототип: Меньшов снял фильм о хитрой домработнице Только у этой героини «Москвы слезам не верит» был реальный прототип: Меньшов снял фильм о хитрой домработнице Читать дальше 1 января 2026
В СССР к этой сказке Роу отнеслись прохладно, зато в Японии ее хвалили и критики, и простые люди: а ведь съемки собирались запретить В СССР к этой сказке Роу отнеслись прохладно, зато в Японии ее хвалили и критики, и простые люди: а ведь съемки собирались запретить Читать дальше 1 января 2026
Мягков получил роль Лукашина случайно: на эту роль Рязанов чуть не утвердил Миронова, но вот что пошло не так Мягков получил роль Лукашина случайно: на эту роль Рязанов чуть не утвердил Миронова, но вот что пошло не так Читать дальше 31 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше