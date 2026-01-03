Зиночка только хохотала, когда Грозный шептал ей на ухо: но на самом деле Яковлев в «Иване Васильевиче» не говорил ничего веселого

Одной из самых запоминающихся сцен в комедии «Иван Васильевич меняет профессию» становится момент, когда режиссер Якин и его возлюбленная Зина сталкиваются с самим Иваном Грозным.

Поначалу они принимают его за перевоплотившегося актера, но вскоре осознают, что перед ними настоящий царь. В ужасе оба падают на колени, умоляя о пощаде.

Иван Васильевич и Зина

В той самой знаменитой сцене Иван Грозный не только благословляет пару, но и шепчет Зине на ухо что-то, от чего она заливается смехом. Зрители всегда думали, что это был пикантный комплимент или шутка, но на самом деле за кадром происходило совсем другое.

Актер Юрий Яковлев, игравший царя, нашептывал своей партнерше Наталье Селезневой совсем не романтичные слова.

«Наташка, давай снимем быстрее, у меня только 10 минут осталось, я уже опаздываю на спектакль», — цитировала актриса коллегу в интервью.

Как позже признавалась Селезнева, именно в этот момент от неё потребовалось настоящее актерское мастерство, чтобы естественно смеяться в кадре, пока её коллега делился напряженными рабочими проблемами.

Пробы на роль Ивана Васильевича

Изначально Леонид Гайдай видел в ролях Ивана Грозного и Бунши совсем другого актёра — Юрия Никулина. Однако, прочитав сценарий по булгаковской пьесе, тот вежливо отказался, честно признавшись, что боится цензуры. В те времена любая связь с Булгаковым могла отправить фильм на полку, и Никулин не хотел рисковать.

Тогда Гайдай начал масштабные пробы, куда пригласил звёзд. Но нужной искры так и не возникало, пока кто-то из коллег не предложил кандидатуру Юрия Яковлева. Актер пришёл на пробы — и с первых же минут стало ясно, что это именно тот случай, когда роль и исполнитель созданы друг для друга.

