Встречаете каждый Новый год с «Морозко»? Тогда вы точно вспомните, были ли там эти цитаты (тест)

6 января 2026 10:23
Кадры из фильма «Морозко»

Некоторые вопросы могут вызвать затруднение.

Если спросить у любого русского человека, какой советский фильм-сказку он помнит с детства, «Морозко» наверняка окажется в первой тройке. Эта картина, снятая режиссёром Александром Роу, стала настоящей классикой — волшебной, смешной и уютной.

В основе сюжета — знакомая многим народная сказка о доброй падчерице Настеньке и её ленивой и злой сводной сестре Марфушке. Настеньку, которую невзлюбила мачеха, отправляют в лес на верную гибель, но там она встречает могучего волшебника Морозко. За своё доброе сердце героиня получает щедрые дары.

Но это лишь общий сюжет истории. А вот вспомнить детали придется в нашем тесте. Надо внимательно прочитать цитату и вспомнить, звучали ли она с экрана.

Ранее портал «Киноафиша» писал, как звезда сказки попал в тюрьму.

