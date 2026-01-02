Волка и Зайца за границу не выпустили, а ведь они должны были поехать в Болгарию: 3 серии «Ну, погоди!», которые так и не сняли

Мультфильм «Ну, погоди!» — больше чем просто история про погоню Волка за Зайцем. Это общий язык для нескольких поколений, который не стареет, несмотря на то что первый выпуск вышел в 1969 году.

На первый взгляд, это классическая комедия погонь, вдохновлённая американскими «Томом и Джерри». Но советские аниматоры во главе с гениальным Вячеславом Котёночкиным создали не просто копию, а уникальное явление. Они поместили вечную пару «хищник-жертва» в узнаваемую советскую реальность: пионерский лагерь, универсам, пляж, стройку.

История «Ну, погоди!» могла бы быть совсем другой. Изначально авторы планировали снять всего три или четыре выпуска, ведь в те годы мало кто делал многосерийные мультфильмы. Но настоящий шквал восторженных писем от зрителей заставил студию «Союзмультфильм» передумать и продолжить.

Однако в архивах так и остались сценарии нескольких серий, которые мы никогда не увидели.

Например, был амбициозный план совместно с зарубежными аниматорами снять выпуск о путешествии героев в Болгарию. По задумке, Заяц, скрываясь от Волка, должен был забежать в рефрижератор с фруктами, и оба невольных путешественника оказывались в дружественной стране, где погоня продолжалась на новых локациях.

К сожалению, договориться с болгарской студией так и не удалось.

Другой нереализованный сюжет родился по многочисленным просьбам самих зрителей. Они предлагали сделать выпуск про армию, где Волк предстал бы бритым налысо неуклюжим новобранцем, а Заяц — строгим и умудрённым опытом сержантом.

Но режиссёр Вячеслав Котёночкин, посоветовавшись с коллегами, решил не браться за эту щекотливую для того времени тему, чтобы не навлечь на проект ненужные сложности.

А уже в 1997 году, в другую эпоху, возникла идея выпустить специальную серию к 850-летию Москвы. Но тогда мультипликация столкнулась с новой проблемой — отсутствием финансирования, и найти спонсоров для праздничного выпуска так и не получилось.

