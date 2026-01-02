Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Волка и Зайца за границу не выпустили, а ведь они должны были поехать в Болгарию: 3 серии «Ну, погоди!», которые так и не сняли

Волка и Зайца за границу не выпустили, а ведь они должны были поехать в Болгарию: 3 серии «Ну, погоди!», которые так и не сняли

2 января 2026 17:38
Кадр из мультсериала «Ну, погоди!»

Эти сюжеты остались в архивах.

Мультфильм «Ну, погоди!» — больше чем просто история про погоню Волка за Зайцем. Это общий язык для нескольких поколений, который не стареет, несмотря на то что первый выпуск вышел в 1969 году.

На первый взгляд, это классическая комедия погонь, вдохновлённая американскими «Томом и Джерри». Но советские аниматоры во главе с гениальным Вячеславом Котёночкиным создали не просто копию, а уникальное явление. Они поместили вечную пару «хищник-жертва» в узнаваемую советскую реальность: пионерский лагерь, универсам, пляж, стройку.

История «Ну, погоди!» могла бы быть совсем другой. Изначально авторы планировали снять всего три или четыре выпуска, ведь в те годы мало кто делал многосерийные мультфильмы. Но настоящий шквал восторженных писем от зрителей заставил студию «Союзмультфильм» передумать и продолжить.

Кадр из мультсериала «Ну, погоди!»

Однако в архивах так и остались сценарии нескольких серий, которые мы никогда не увидели.

Например, был амбициозный план совместно с зарубежными аниматорами снять выпуск о путешествии героев в Болгарию. По задумке, Заяц, скрываясь от Волка, должен был забежать в рефрижератор с фруктами, и оба невольных путешественника оказывались в дружественной стране, где погоня продолжалась на новых локациях.

К сожалению, договориться с болгарской студией так и не удалось.

Другой нереализованный сюжет родился по многочисленным просьбам самих зрителей. Они предлагали сделать выпуск про армию, где Волк предстал бы бритым налысо неуклюжим новобранцем, а Заяц — строгим и умудрённым опытом сержантом.

Но режиссёр Вячеслав Котёночкин, посоветовавшись с коллегами, решил не браться за эту щекотливую для того времени тему, чтобы не навлечь на проект ненужные сложности.

А уже в 1997 году, в другую эпоху, возникла идея выпустить специальную серию к 850-летию Москвы. Но тогда мультипликация столкнулась с новой проблемой — отсутствием финансирования, и найти спонсоров для праздничного выпуска так и не получилось.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что корейцы посмотрели «Ну, погоди!» и восхитились смелостью советского мультика.

Фото: Кадры из мультсериала «Ну, погоди!»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
От «Ёжика в тумане» в восторге весь мир и лично Миядзаки, а на родине его до сих пор не поняли: «С детства терпеть не могу этот маразм» От «Ёжика в тумане» в восторге весь мир и лично Миядзаки, а на родине его до сих пор не поняли: «С детства терпеть не могу этот маразм» Читать дальше 2 января 2026
«Типичный рабочий коллектив»: зумеры разобрали заставку «Смешариков» и выяснили, кто самый ленивый, но таким не кажется «Типичный рабочий коллектив»: зумеры разобрали заставку «Смешариков» и выяснили, кто самый ленивый, но таким не кажется Читать дальше 2 января 2026
«Точно не для детей пасхалки, а я сразу все узнал»: эту серию «Трех котов» словно сняли для взрослых «Точно не для детей пасхалки, а я сразу все узнал»: эту серию «Трех котов» словно сняли для взрослых Читать дальше 2 января 2026
Тест по комедии «Бриллиантовая рука»: «Зачем я соврал? А зачем он спросил?» — а что еще говорил в фильме Горбунков Тест по комедии «Бриллиантовая рука»: «Зачем я соврал? А зачем он спросил?» — а что еще говорил в фильме Горбунков Читать дальше 2 января 2026
Почему сиквел «Чародеев» так и не сняли: на экране могли показать рэкет в волшебном институте и инопланетян Почему сиквел «Чародеев» так и не сняли: на экране могли показать рэкет в волшебном институте и инопланетян Читать дальше 2 января 2026
Секрет предсказаний из «Симпсонов» раскрыт: это вовсе не про везение и уж тем более не про магию — есть научное объяснение Секрет предсказаний из «Симпсонов» раскрыт: это вовсе не про везение и уж тем более не про магию — есть научное объяснение Читать дальше 2 января 2026
Этот русский мультик обожает Милла Йовович: включает детям вовсе не советскую классику Этот русский мультик обожает Милла Йовович: включает детям вовсе не советскую классику Читать дальше 2 января 2026
Никакого кулинарного училища она не заканчивала: кем работала Тося из «Девчат» до уральского леспромхоза Никакого кулинарного училища она не заканчивала: кем работала Тося из «Девчат» до уральского леспромхоза Читать дальше 1 января 2026
Милляр взял образ Кощея не из книг: как немцы помогли актеру создать самого страшного злодея в советских киносказках Милляр взял образ Кощея не из книг: как немцы помогли актеру создать самого страшного злодея в советских киносказках Читать дальше 1 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше