Киноафиша Статьи Включите детям на каникулах «Геройчиков» — а заснете сами в 3 часа ночи: российский ответ «Истории игрушек», который цепляет и взрослых

Включите детям на каникулах «Геройчиков» — а заснете сами в 3 часа ночи: российский ответ «Истории игрушек», который цепляет и взрослых

2 января 2026 15:13
Кадр из мультфильма «Геройчики»

Есть и сериал, и полнометражный фильм.

Иногда включаешь что-то «для ребёнка» — и вдруг понимаешь, что засмотрелась сама. Так работает «Геройчики» — ответ «Истории игрушек», только с российским характером и чуть более дерзким юмором.

Многие родители признаются: включали на фон, а очнулись через час, ловя себя на том, что переживают за плюшевого героя не меньше, чем за героя драматического сериала.

Почему взрослые тоже подсели

«Геройчики» придуманы просто: в комнате мальчика оживают игрушки. Но в этой простоте спрятаны серьёзные темы — ревность, смелость, принятие, дружба. У каждой игрушки свой характер, слабости и странности. Они ссорятся, мирятся, делают глупости — всё как у людей, только мягче и добрее.

Юмор здесь не детсадовский. Ребёнок смеётся над падениями и смешными мордочками, а взрослый ловит тонкие пародии на кино и узнаёт в героях себя, соседей и начальника из офиса.

Где смотреть и почему стоит

Оба сезона доступны на Wink. Короткие серии легко «проглатываются», но не превращаются в жвачку. Мульт держится на сюжетах, а не на бесконечной беготне.

Весной 2025-го «Геройчики» шагнули дальше — на большой экран. Полный метр «Незваный гость» оказался тем редким случаем, когда сериал взрослеет вместе со зрителем. Появился новый герой — котёнок Пушистик, а вместе с ним и серьёзный разговор о том, что иногда страшные поступки делают от страха, а не от злости.

Главный секрет успеха

«Геройчики» не делят мир на «хороших» и «плохих». Здесь пытаются понять. И это работает лучше любых наставлений.

Кстати, ранее портал «Киноафиша» писал, какое прошлое скрывала Джесси из «Истории игрушек».

Фото: Кадр из мультфильма «Геройчики»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
