В книге все куда мрачнее: что вырезали из «Зеленой мили» Фрэнка Дарабонта, а что так и осталось на страницах романа Кинга

6 января 2026 08:27
Кадр из фильма «Зеленая миля»

Почему финал истории у Кинга страшнее, чем в кино — и зачем режиссёр его смягчил?

«Зелёная миля» Фрэнка Дарабонта — один из тех фильмов, что врезаются в память навсегда. Каждая сцена, каждая пауза, каждый вдох Майкла Кларка Дункана превращает историю о тюремном блоке в настоящее откровение.

Но мало кто знает: экранизация, при всей своей точности, заметно отличается от романа Стивена Кинга. И эти различия меняют ощущение финала.

У романа ещё мрачнее финал

Даже в фильме конец кажется безысходным — Джон Коффи погибает, а надзиратели не могут сдержать слёз. Но в книге всё ещё тяжелее. После казни Джона мы узнаём, что Пол Эджкомб дожил до глубокой старости, пережил всех близких и обречён наблюдать, как уходит каждый, кого он любил. А его жена Дженис погибла в автокатастрофе. Призрак Коффи навсегда остался с ним — как напоминание о проклятии долголетия.

Судьба мистера Джинглса

В фильме мышонок, спасённый Джоном, живёт десятилетиями — символ добра, пересилившего смерть. Но у Кинга даже эта крошечная надежда тает: мистер Джинглс умирает незадолго до Элейн, словно забирая с собой последние крупицы тепла из жизни Пола, пишет автор Дзен-канала «Заметки Инсайдера».

Кадр из фильма «Зеленая миля»

Джон Коффи в книге — настоящий гигант

Кинг задумывал героя ещё крупнее — на роль он представлял баскетболиста Шакила О’Нила. В романе Джон — почти мифический великан, а на экране стал человеком, способным сочувствовать, страдать, прощать. Майкл Кларк Дункан сыграл не просто силача, а святого из плоти и крови.

Кино внутри кино — выдумка сценаристов

Фильм «Цилиндр», который заключённые показывают Джону перед казнью, — находка Дарабонта. В книге этой сцены нет: у Кинга история Пола написана как его собственные мемуары. Но режиссёр добавил эпизод, чтобы зритель хоть на миг увидел Джона не узником, а человеком, впервые восхитившимся чудом кино.

Злодей, которого вырезали

В книге есть третий антагонист — санитар Брэд Долан, мучивший старого Пола в доме престарелых. Он — отражение садиста Перси, словно зло не исчезло, а просто сменило облик. В фильме этого персонажа убрали, оставив зрителю надежду на покой.

Так «Зелёная миля» превратилась из беспросветной трагедии в почти духовную притчу. Дарабонт оставил Кингу его боль, но подарил нам немного света — ровно столько, чтобы верить в чудеса, даже если они случаются в камере смертников.

Читайте также: «Оно» на 5 месте, а «Зеленая миля» лишь на 3: нейросеть выбрала топ-5 лучших экранизаций Кинга — только то, что держит за горло

Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
