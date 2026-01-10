Меню
В кино раздевались до нижнего белья, но за кадром даже не разговаривали друг с другом: почему Шурик игнорировал Лиду

10 января 2026 18:37
Кадр из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» (1965)

На съемках комедии царила холодная атмосфера. 

После выхода комедии «Операции "Ы"» по стране тут же поползли упорные слухи о романе между исполнителями главных ролей в новелле «Наваждение». Александр Демьяненко и Наталья Селезнева сыграли влюблённых студентов так убедительно и трогательно, что зрители не сомневались — между актёрами на съёмочной площадке действительно пробежала искра.

Однако за кадром история была совсем иной.

Актеры из «Операции "Ы"»

Некоторые из коллег по съёмочной площадке позже вспоминали, что юная Наталья Селезнева — ей на момент работы с Леонидом Гайдаем едва исполнилось 20 лет — искренне тянулась к общению и искала поддержки в коллективе.

Она радовалась, когда видела Александра Демьяненко, надеясь найти в нём того же доброго и отзывчивого Шурика, которого все полюбили на экране.

Однако за кадром актёр оказался полной противоположностью своему герою. Вместо тепла и обаяния Селезнева столкнулась с холодной отстранённостью. Демьяненко лишь сухо здоровался сквозь зубы и явно не стремился к какому-либо сближению.

Вскоре и сама Наталья, поняв, что её попытки тщетны, перестала настаивать на дружбе.

Кадр из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика (1965)

Александр Демьяненко

Близкие артисту люди позже поясняли, что его холодность к Селезнёвой не была связана с личной неприязнью. Всё объяснялось глубже: Александру Демьяненко в принципе не нравился образ Шурика, а сама работа в комедии его разочаровывала.

Он видел себя в серьёзном драматическом кино, и потому роль наивного студента скорее злила и расстраивала, чем радовала. Актер даже замкнулся в себе, не желая ассоциироваться с персонажем.

Но нужно было работать дальше. И Демьяненко продолжал исправно сниматься в комедиях, хотя и без особого энтузиазма. Спустя восемь лет судьба вновь свела его с Натальей Селезнёвой на съёмочной площадке «Ивана Васильевича…», но и эта совместная работа не растопила лёд между ними.

Фото: Кадры из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» (1965)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
