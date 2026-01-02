В этот музыкальный хоррор никто не верил, а он собрал кассу в 350 млн, 97% на RT и стал фильмом года

Меню
2 января 2026 11:50
Кадр из фильма «Грешники»

Лента «Грешники» зафиксировала несколько рекордов.

В любых списках — киноведов и простых зрителей — среди премьер года обязательно встретится упоминание «Грешников». Фильм стал абсолютной кассовой удачей, собрав в кино более 240 млн долларов.

Картина не только получила впечатляющую кассу, но и побила рекорды, войдя в топ как один из самых успешных оригинальных проектов в США за полтора десятилетия. А ведь такого от ленты никто не ожидал.

Сюжет фильма «Грешники»

1932 год. В разгар Великой депрессии двое братьев-близнецов, Смок и Стэк, возвращаются в родной городок в Миссисипи. У них дерзкий план — открыть здесь бар для измученных работяг, чтобы те могли хоть ненадолго забыть о каторжном труде за кружкой.

Главной звездой на открытии должен стать юный Сэмми, сын местного проповедника. Он — настоящая звезда блюза. Кажется будто он продал душу, чтобы так играть. И в этом есть доля правды — старая легенда гласит, что столь чистый и безудержный талант действует на тёмные силы как призыв.

И вот в ночь открытия на пороге бара появляются незваные гости. Они пришли не за выпивкой. Братья собирались создать место для отдыха, но невольно открыли дверь для древнего зла.

Кадр из фильма «Грешники»

Успех фильма «Грешники»

Жанр «музыкальный хоррор» звучал очень сомнительно. Но только за время проката фильм собрал около 240 млн долларов. Затем «Грешники» вышли в онлайн и в сумме касса стала превышать 357 миллионов долларов, что является выдающимся результатом для этого жанра.

Это не единственное достижение: фильм стал первым в 2025 году, вошедшим в топ-250 лучших на IMDb, и первым в истории хоррором, получившим оценку A от CinemaScore.

На RT у ленты и сейчас держатся высокие баллы — 97% от критиков и 96% от зрителей.

«Я понял, что смотрю высококачественный фильм, уже через пять минут. Режиссура, операторская работа, монтаж и звуковое оформление безупречны. Весь актерский состав отлично справляется со своей работой, но Майкл Б. Джордан блистает. Он — суперзвезда», «"Грешники" — это мощная, основанная на характерах история с элементами ужаса — не просто хороший фильм ужасов, а отличный фильм в целом», «Это один из лучших фильмов, которые я видел за последние годы: энергичный, захватывающий, местами смешной, с потрясающей игрой актеров и музыкальной изобретательностью, которая поражает и захватывает дух сцена за сценой», — пишут комментаторы.

Ранее портал «Киноафиша» писал про сериал года.

Фото: Кадры из фильма «Грешники» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
