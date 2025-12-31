Меню
Киноафиша Статьи

«У нас минимум 15 блюд должно стоять на столе!»: Алексей Огурцов отмечает Новый год с размахом и в русских традициях

31 декабря 2025 07:58
Алексей Огурцов

Заслуженный артист России рассказал «Киноафише» о семейных традициях, большом столе, бане и самоваре.

Новый год для Алексея Огурцова, заслуженного артиста России, — не повод для разъездов, компромиссов и формулы «каждый сам по себе».

В разговоре с «Киноафишей» он подробно объяснил, почему в его семье этот праздник всегда общий, как выглядит их новогодний стол и какие традиции не меняются десятилетиями.

Семья — без вариантов

Огурцов говорит прямо: формат, при котором супруги и дети проводят праздники порознь, для него неприемлем. Новый год — это семейный закон, а не настроение.

«В моей семье принято так: мы всегда отдыхаем вместе, с детьми. Мы создали семью ради детей. Любой отдых — зимний, летний — всегда вместе. А Новый год тем более. Это закон.»

Артист подчеркивает, что для него совместный праздник — не романтический жест, а фундаментальное правило жизни.

Алексей Огурцов

Большой стол обязателен

Отдельная гордость семьи — новогодний стол. И здесь нет ни иронии, ни минимализма.

«У нас семья большая. И я не хвастаюсь, но у нас минимум пятнадцать блюд должно стоять на столе. Мама, родня, братья, сестры — все собираются за большим столом. Двадцать девятого декабря мы всегда вместе наряжаем елку — и на улице, и в доме. И так же вместе встречаем Новый год.»

Классика без экспериментов

Говоря о меню, Огурцов признается, что верен советской традиции и не считает нужным ее менять.

«Это стандартный набор Советского Союза: оливье, сырный салат, крабовый салат, тещин язык, кабачки, огромное количество соленостей, курица, запеченная рыба. Стол должен ломиться не ради показухи, а потому что ты провожаешь старый год и входишь в новый с ощущением достатка.»

Алексей Огурцов

Самовар первого января

Есть в семье и тихая, почти камерная традиция, которой особенно дорожат.

«Первого января ближе к вечеру мы ставим самовар на дровах. Я заранее собираю шишки, мы их сушим и завариваем чай. Это наша семейная традиция.»

Баня — пункт обязательный

И, наконец, традиция, знакомая каждому, и соблюдаемая без исключений.

«Тридцатого числа мы, мужики, обязательно идем в баню. Или тридцатого, или тридцать первого — но обязательно.»

Фото: Личный архив Алексея Огурцова
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
