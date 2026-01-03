Вовсе не «Ирония судьбы»: почему советский фильм Быкова «Телеграмма» называют негласным символом Нового года

Пересматривать его можно каждый год, как и нашумевшие хиты.

Не знаете, что посмотреть на каникулах? Если выбирать один честно новогодний фильм СССР, то это не заезженная «Ирония судьбы» с банным перегаром, а почти забытая «Телеграмма» Ролана Быкова, 1971 года.

Самый новогодний советский фильм-шедевр, семейное кино без кавычек, где 31 декабря в Москве — не фон, а главный герой.

О чем на самом деле «Телеграмма»

В полдень на Садовом замирают троллейбусы: все смотрят на новые часы Образцова — начинается сказка. Шестиклассники Костя, Тоша и младший брат Руслан находят загадочную телеграмму для Кати Иноземцевой и отправляются её искать.

По пути выясняется, что у «простых» родителей и соседей за плечами фронт, госпитали, потерянные и найденные любви. Для детей это вдруг перестаёт быть строчкой из учебника и превращается в личную историю о мужестве, верности и ответственности.

«Там присутствует такая атмосфера доброты и чистоты, что дух захватывает. Ну и актёры — эти эпизоды — чистые бриллианты. Они могли сыграть всё. Наши любимые гении. В квартирах героев хочется пожить хоть немного — ощутить свои неповторимые детские эмоции», — пишут люди в Сети.

Почему её стоит вернуть в эфир

«Телеграмма» — энциклопедия новогодней Москвы: коммуналки, химчистки, школьные спортзалы, рок-ансамбль поёт своё «O бэби-бэби, бала-бала». В кадре — Яншин, Телегина, Никулин, Соколова, Рина Зелёная, юный Сергей Шустицкий.

«Этот фильм я дарю себе каждый год на день рождения — почти как у Тоши. Удивительно, что не ощущается игры актёров — они действительно живут. Нормальная человеческая речь, нормальные человеческие эмоции. И предновогодняя Москва — такой я её помню и понимаю. Та самая суета и создаёт новогоднее настроение, ощущение праздника»

Вместо литров шампанского и случайного романа — уважение к подвигу, преемственность поколений, нормальные семьи, живой юмор и ощущение праздника, которое держится и без градуса. По всем нынешним лекалам военно-патриотического воспитания именно этот фильм должен занимать прайм 31 декабря, а не бесконечный запой одного хирурга.

Вам также будет интересно: «Слово пацана 2» снимают в Подольске? Режиссер Крыжовников прокомментировал появившиеся кадры.