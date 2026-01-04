Советское «Морозко» казалось жестоким? А ведь за 40 лет до Роу вышла другая экранизация сказки, и она ужасает до сих пор: «Жутче, чем в хоррорах»

Сказка Александра Роу «Морозко» стала настоящей новогодней магией. Яркие герои, простой и понятный сюжет и атмосфера волшебства не устаревают уже 60 лет.

Но мало кто знает, что еще до шедевра режиссера была другая версия «Морозко». И, судя по кадрам, это скорее хоррор, чем сказка.

Герои «Морозко»

В фильме Роу героинь зовут Настенька и Марфуша, а в версии 1924 года указывают лишь имя дочери старика, которую зовут Марфуша. Роль исполнила Клавдия Еланская, а её сестру сыграла Галина Громова, чем-то напоминающая Инну Чурикову.

Но больше всего зрителей в Сети напугал Морозко из 1920-х. Эта роль досталась Виталию Лазаренко. Из-за обилия грима он выглядит устрашающе.

«Очень страшный, особенно, если увидеть его в сумерках в лесу», — отметили в Сети.

Отзывы о фильме «Морозко»

Современные зрители о фильме 1920-х уже и не знают. Тем не менее, его легко найти в Сети, и некоторые пользователи с сюжетом все же ознакомились.

Фильм немой, а чтобы следить за сюжетом, публике периодически демонстрируют текст. Но лента точно не принесла никому новогоднего светлого настроения.

«Смотрел вариант 24 года. Недобрая сказка. Заморозили до смерти дочку и веселятся и отплясывают после этого», «В фильме 1924 года дочь старухи Морозко заморозил насмерть. Вообще это фильм больше походит именно на народную сказку. Страшную, причём. И очень там реалистично сняты типы крестьян и их быт», «Посмотрела фильм. Пришла в ужас. Жесть жутче, чем в современных хоррорах», — пишут комментаторы.

