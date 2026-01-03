Меню
Киноафиша Статьи Ела семь раз в день и без хлеба: какой диеты придерживалась Хюррем, чтобы привлекать султана

Ела семь раз в день и без хлеба: какой диеты придерживалась Хюррем, чтобы привлекать султана

3 января 2026 18:08
«Великолепный век»

Рацион без излишеств, строгий режим и продукты, которые сегодня назвали бы «чистым питанием».

Сериал «Великолепный век» (2011–2014) сделал из Хюррем‑султан не только главную интриганку османского двора, но и икону женской хитрости и выносливости.

Но за экранным блеском скрывался куда более строгий быт. Историки сходятся в одном: питание при дворе, даже для фавориток Сулеймана Великолепного, подчинялось жёстким правилам.

Семь приёмов пищи, но без переедания

Наложницы ели до семи раз в день, но порции были минимальными - не более 250 граммов за раз. Большие блюда в гареме не поощрялись: еда подавалась на маленьких тарелках, без добавки и без привычных нам перекусов.

Утро с пахты

День начинался с пахты - кисломолочного напитка, похожего на кефир. Он заменял плотный завтрак и запускал пищеварение.

Позже к нему добавлялись фрукты, овощи, яйца вкрутую, немного курицы и свежая зелень, пишет дзен-канал Империя.

Кофе как привилегия

Кофе в Османской империи считался напитком элиты. Женщинам он был практически недоступен, но наложницы султана могли пить его с изюмом и финиками. Это был не десерт, а источник энергии.

Обед без тяжёлой пищи

Основу обеда составляли чечевичный или овощной суп, оливки, немного мяса, тонкий лаваш с зеленью и сыром фета.

На полдник подавались морепродукты, овощи и снова сыр.

Вечер без сладкого и выпечки

Ужин чаще всего был фруктовым. Перед сном снова пили пахту с рубленой зеленью. Выпечка считалась почти запретной: хлеб позволяли лишь тем, кто провёл ночь с султаном, и только рано утром.

Рацион Хюррем был далёк от образа восточного изобилия. Никаких постоянных сладостей, строгий режим, простые продукты и жёсткий контроль порций - именно так выглядела диета гарема в реальности.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век» (2011–2014)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
