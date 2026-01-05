Самый зимний фильм СССР снимали без снега и в нетрезвом виде: за кадром «Иронии судьбы» Рязанов был в ярости

1 января 2026 года легендарной «Иронии судьбы» исполнилось 50 лет. Телевизионную премьеру фильма посмотрели 250 миллионов зрителей, а в кинотеатрах картину увидели еще 7 млн.

Сегодня эта лента стала главным зимним фильмом в отечественном кинематографе. Однако съемки проходили в другое время года, что вызвало сложности.

Как снимали фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»

Работа над лентой стартовала в конце февраля и продолжались в марте. Снега в этот период уже практически не оставалось. Для фильма, действие которого разворачивается в заснеженном зимнем городе, это создавало серьезную проблему, настоящую головную боль для Эльдара Рязанова.

Решение оказалось нестандартным. Небольшое количество настоящего снега съемочная группа нашла в аэропорту Пулково.

Однако основную зимнюю атмосферу создавали искусственно. Кустарники и голые ветви деревьев декорировали пеной для бритья, а падающий снег имитировали с помощью мелко нарезанных кусочков бумаги и деталей пенопласта.

Актеры в фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»

Знаменитые банные сцены в «Иронии судьбы» снимали в холодном павильоне «Мосфильма», а не в настоящей парной. Счастливые лица актеров в кадре — вовсе не актерская игра, а вполне естественная реакция.

В день съемок отмечал день рождения Александр Белявский. Актеры не удержались и тайком пронесли настоящее спиртное, заменив им бутафорский напиток.

Режиссер не сразу заметил подмену. Лишь когда игра актеров стала слишком уж естественной, Эльдар Рязанов остановил съемки. Он отругал нетрезвых артистов и перенес работу на другой день.

Интересно, что в финальную версию фильма вошли только те кадры, где актеры успели выпить. Именно в этих дублях сцена получилась наиболее живой и непринужденной.

