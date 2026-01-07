Самые недооцененные герои «Кольца»: они ели, шумели и путались под ногами — так зачем Толкиен ввел Мерри и Пиппина?

Два хоббита, которые всё испортили, но все на самом деле не так.

Зачем во «Властелина колец» ввели «бесполезных» Мерри и Пиппина? Этот вопрос давно гуляет по толкиенистским форумам. На фоне грозного Арагорна, безупречного Леголаса, мощного Гимли и полубожественного Гэндальфа два юных полурослика действительно выглядят лишними пассажирами.

Не воины, не маги, не хранители Кольца — зато едят за троих и регулярно устраивают хаос. Но если убрать иронию, картина становится совсем другой.

Хоббиты, которые держат историю живой

Мерри и Пиппин возвращают в повествование то, что Фродо и Сэм давно утратили — лёгкость. Через них мы видим настоящий дух Шира: смех, спонтанность, тёплую человечность. Без них история утонула бы в пафосе и аскетизме.

Они двигают сюжет

Полурослики пробуждают Энтов — существ, которые могли бы спать ещё век. Именно с их подачи энты идут войной на Изенгард, ломая весь план Сарумана. Пиппин зажигает сигнальные огни Гондора, а Мерри с Эовин выводят из игры Короля-чародея — врага, которому «не под силу ни один мужчина».

Ошибки, которые спасают мир

Тук, уронивший камень в Мории, Палантир в руках Пиппина — всё это кажется дуростью. Но именно её Толкиен превращает в судьбу: Гэндальф получает свой «апгрейд», а Око Саурона отвлекается на ложные сведения, не заметив Фродо.

Лояльность, отвага и титулы

Пиппин молчит перед Сауроном, не выдав друзей. Оба хоббита бегут в атаку под знаменем Арагорна, хотя рядом — армии, куда страшнее их самих. В награду: — Пиппин становится Стражем Цитадели; — Мерри — оруженосцем короля Рохана и Хозяином Бакленда.

Ни бесполезные, ни случайные — они такие же герои, как и остальные, пишет автор Дзен-канала «Тест Опросыч».

Для чего они на самом деле нужны

Толкиен создавал не поход спецназа, а историю о том, что маленькие люди меняют мир. Без Мерри и Пиппина в книге пропали бы юмор, хаос, тепло и человеческая нота — та самая пружина, благодаря которой трагедия звучит ярче.

Если бы Братство безошибочно дошагало до Ородруина и как на экскурсии бросило Кольцо в лаву — читать было бы нечего. Мерри и Пиппин — дыхание, сбой, импульс. И именно они напоминают: спасение мира начинается не с силы, а с характера.

Читайте также: Не Сэм, а именно он: кто на самом деле помог Фродо уничтожить Кольцо