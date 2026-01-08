Меню
Помните квартиру подруги Алисы из «Гостьи из будущего»? Жители СССР в глаза не видели таких хором – так кто же она такая

8 января 2026 18:08
Кадр из фильма «Гостья из будущего» (1985)

За фасадом фильма «Гостья из будущего» скрылась история об одной из самых обеспеченных девочек советского экрана.

В 1985 году на советских экранах показали пятисерийный фильм Павла Арсенова «Гостья из будущего» — история девочки из XXI века, случайно попавшей в прошлое.

Но за приключениями Алисы Селезнёвой многие зрители заметили и другое: невероятную квартиру её новой подруги Юли.

Просторные комнаты, антикварная мебель, лестница на второй этаж — в середине 80-х такое жильё обычные граждане в глаза не видели. Так кто же были эти люди, жившие в центре Москвы, будто не в СССР, а в параллельной вселенной?

Дом у МИДа — намёк на высокий статус

Юля Грибкова жила в Гагаринском переулке, дом 28 — это буквально рядом с Министерством иностранных дел.

До революции здесь располагался доходный дом, а после его заселили представителями элиты: военными, артистами, инженерами оборонки. Адрес, где случайных жильцов не бывало. Даже вид из окна намекал: семья не простая.

Бабушка — человек системы

По книге Кира Булычёва бабушка Юли была военным инженером-химиком, «всегда занятой и нужной».

Женщина с доступом к важным делам, с авторитетом и влиянием. Не случайно именно она сумела забрать потерявшую память девочку из больницы и устроить её в школу без документов.

Такие вещи делались только через личные связи и высокий статус.

Кадр из фильма «Гостья из будущего» (1985)

Дедушка — герой полярных маршрутов

Булычёв вскользь упоминал: дед Юли — бывший полярный лётчик. В советское время это звание несло за собой высокую степень уважения, награды и, что важно, отдельную квартиру в центре столицы.

Героев Арктики не отправляли в панельные новостройки — их селили в «домах с историей».

Кадр из фильма «Гостья из будущего» (1985)

Где родители

О родителях Юли фильм умалчивает. Возможно, отец был военным или дипломатом, мать — инженером. Но за кадром осталась главная фигура — бабушка.

Она воплощала тип советской женщины из закрытого круга: властной, практичной, уверенной в своих возможностях.

Также прочитайте: Деталь, которую никто не замечал в «Месте встречи»: зачем Копчёный носил на пиджаке значки и ручки

Фото: Кадр из фильма «Гостья из будущего» (1985)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
