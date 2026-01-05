Меню
Помните, как кино раньше умело доводить до мурашек? Вот тест, который раскроет, настоящий ли вы знаток фильмов из СССР

5 января 2026 10:23
Кадр из фильма «Завещание профессора Доуэля» (1984)

Всего 5 вопросов, но весьма сложных.

Советское кино — это как старый семейный сундук: открыл, а там истории, которые пахнут детством, праздниками и тем самым кино по выходным. Но одно дело — помнить любимые сцены, и совсем другое — угадать фильм по нескольким строчкам. Тут уже включается не просто память, а внутренний зритель, который когда-то смотрел всё это на одном дыхании.

Мы собрали короткий тест для тех, кто действительно «болеет» советским кино. Пять описаний — вроде бы простых, но в каждом спрятан маленький крючок: характер героя, странный поступок, намёк на эпоху или деталь, которую можно узнать только если когда-то смотрел внимательно.

То ли мистическая панночка, которая летает над вечерним селом. То ли школьный учитель, способный объяснить историю так, что мурашки по коже. То ли герой, который внезапно решает перевернуть свою жизнь — и делает это так по-советски искренне.

Эти фильмы давно стали частью нашей памяти, а цитаты из них — почти пословицами. Пройти тест — значит вернуть себе то самое чувство: когда кино не просто рассказывало историю, а будто заглядывало внутрь нас. Попробуйте. Удивитесь, насколько многое вы помните. И как приятно это вспоминать.

Получилось заработать 5 баллов из 5? Тогда вот вам еще сложная тест-викторина, которая поставила бы в тупик даже Леонова и Вицина: найди 10 отличий на стоп-кадре из «Джентльменов удачи».

Екатерина Адамова
