Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Полюбить — так…» кого? Думаете, знаете все цитаты? Этот тест по «Москва слезам не верит» заставит усомниться в себе

«Полюбить — так…» кого? Думаете, знаете все цитаты? Этот тест по «Москва слезам не верит» заставит усомниться в себе

4 января 2026 10:23
Кадры из фильма «Москва слезам не верит» (1979)

Вопросов немного, но все они со звездочкой.

«Москва слезам не верит» — тот самый фильм, который неизбежно всплывает на зимних каникулах. Его включают фоном, смотрят заново или просто ловят знакомые реплики, пока режут салат.

Столько лет прошло, а герои и их фразы всё так же живут рядом с нами — в разговорах, в шутках, в семейных историях.

Кажется, мы помним эти цитаты наизусть. Но стоит отвлечься от мандаринов и огоньков — и вдруг понимаешь, что память играет в прятки. Одно слово выпало, другое заменилось, смысл уже не тот. А культовые фразы не терпят ошибок.

Так что мы сделали небольшой праздничный тест: пять легендарных цитат, в каждой — пропущено одно ключевое слово. И только те, кто действительно знает этот фильм, пройдут его с первого раза. Готовы проверить себя под хруст снега и каникульное настроение?

А вот еще сложный тест для рожденных в СССР: угадайте советский фильм с Валентиной Талызиной по реплике ее героини. Ранее портал «Киноафиша» писал, как Валентина Талызина стала главным примером для внучки. А в этом тесте можно попробовать продолжить цитату из советского кино.

Фото: Кадры из фильма «Москва слезам не верит» (1979)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Помните, как кино раньше умело доводить до мурашек? Вот тест, который раскроет, настоящий ли вы знаток фильмов из СССР Помните, как кино раньше умело доводить до мурашек? Вот тест, который раскроет, настоящий ли вы знаток фильмов из СССР Читать дальше 5 января 2026
Не только оскароносный шедевр Меньшова «Москва слезам не верит»: 3 культовых советских фильма, которые любят смотреть иностранцы Не только оскароносный шедевр Меньшова «Москва слезам не верит»: 3 культовых советских фильма, которые любят смотреть иностранцы Читать дальше 3 января 2026
Вовсе не «Ирония судьбы»: почему советский фильм Быкова «Телеграмма» называют негласным символом Нового года Вовсе не «Ирония судьбы»: почему советский фильм Быкова «Телеграмма» называют негласным символом Нового года Читать дальше 3 января 2026
Тест по комедии «Бриллиантовая рука»: «Зачем я соврал? А зачем он спросил?» — а что еще говорил в фильме Горбунков Тест по комедии «Бриллиантовая рука»: «Зачем я соврал? А зачем он спросил?» — а что еще говорил в фильме Горбунков Читать дальше 2 января 2026
Тест для фанатов «Место встречи изменить нельзя»: кем работали герои милицейского хита — 6 вопросов тем, кто идеально помнит сюжет до сих пор Тест для фанатов «Место встречи изменить нельзя»: кем работали герои милицейского хита — 6 вопросов тем, кто идеально помнит сюжет до сих пор Читать дальше 1 января 2026
В СССР умели снимать не только хиханьки да хаханьки: 3 советских триллера, от которых захватывает дух не хуже, чем от хитов Голливуда В СССР умели снимать не только хиханьки да хаханьки: 3 советских триллера, от которых захватывает дух не хуже, чем от хитов Голливуда Читать дальше 6 января 2026
«Лепота!» — это царь про топ-5 мест, где снимали легендарную комедию Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» «Лепота!» — это царь про топ-5 мест, где снимали легендарную комедию Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» Читать дальше 6 января 2026
Самый зимний фильм СССР снимали без снега и в нетрезвом виде: за кадром «Иронии судьбы» Рязанов был в ярости Самый зимний фильм СССР снимали без снега и в нетрезвом виде: за кадром «Иронии судьбы» Рязанов был в ярости Читать дальше 5 января 2026
Почему Хома Брут в «Вие» чертил круг от нечисти именно мелом? У этой защиты был особый смысл Почему Хома Брут в «Вие» чертил круг от нечисти именно мелом? У этой защиты был особый смысл Читать дальше 5 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше