«Полюбить — так…» кого? Думаете, знаете все цитаты? Этот тест по «Москва слезам не верит» заставит усомниться в себе

Вопросов немного, но все они со звездочкой.

«Москва слезам не верит» — тот самый фильм, который неизбежно всплывает на зимних каникулах. Его включают фоном, смотрят заново или просто ловят знакомые реплики, пока режут салат.

Столько лет прошло, а герои и их фразы всё так же живут рядом с нами — в разговорах, в шутках, в семейных историях.

Кажется, мы помним эти цитаты наизусть. Но стоит отвлечься от мандаринов и огоньков — и вдруг понимаешь, что память играет в прятки. Одно слово выпало, другое заменилось, смысл уже не тот. А культовые фразы не терпят ошибок.

Так что мы сделали небольшой праздничный тест: пять легендарных цитат, в каждой — пропущено одно ключевое слово. И только те, кто действительно знает этот фильм, пройдут его с первого раза. Готовы проверить себя под хруст снега и каникульное настроение?

