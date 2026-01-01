Пока ждете 8 сезон «Невского»: вот 2 захватывающих российских детектива НТВ, которые смотрятся на одном дыхании

Для тех, кто устал от всей этой новогодней мишуры и радости.

Пока фанаты «Невского» считают месяцы до 8 сезона, есть простой способ пережить паузу без ломки. Российские детективы давно научились держать темп, работать с характером и давать то самое ощущение «еще одну серию — и спать».

Вот два проекта, которые особенно зайдут тем, кто любит жесткие решения, сильных мужских героев и ощущение справедливости, добытой потом и риском.

«Пять минут тишины»

Детектив с приключенческим нервом и редкой для жанра средой — карельской природой. Здесь вместо кабинетов и допросных — скалы, леса, вода и постоянный риск. В центре истории — элитный отряд МЧС, куда из Москвы присылают самоуверенного новичка.

Он уверен, что это ссылка, но реальность быстро расставляет все по местам. Ошибки, провалы, опасные операции и постепенное превращение «золотого мальчика» в человека дела.

Сериал берет не только экшеном, но и развитием героя: наблюдать, как характер закаляется от серии к серии, — отдельное удовольствие.

«Лесник»

Классический русский детектив про одиночку против системы, только вместо города — глухая тайга. Бывший спецназовец приезжает в деревню за тишиной, но сталкивается с браконьерами, криминалом и тотальным беспределом.

Он не ищет власти и не рвется в герои, но мимо пройти не может. Здесь много атмосферной глуши, простых людей и жестких решений. «Лесник» цепляет тем же, чем и «Невский»: принципиальный герой, понятное зло и ощущение, что порядок еще можно навести.

Если ждать новый сезон тяжело — эти сериалы отлично закроют паузу.

