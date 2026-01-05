Меню
Киноафиша Статьи Пока все смотрят «Иронию судьбы» и «Елки», а вам нужно что пожестче: 8 крутых сериалов про зомби для зимних каникул

5 января 2026 22:00
Кадр из сериала «Черное лето», «Диета из Санта-Клариты», «Спираль»

Елочные игрушки — в шкаф, бензопилу — в руки.

Если на новогодних каникулах вас утомят одни и те же сказочные комедии, а душа требует чего-то пожёстче — самое время открыть для себя зомби-сериалы, о которых почти никто не говорит. Не про Санту и любовь под ёлкой, а про плоть, кровь, выживание и чёрный юмор. Ниже — восемь проектов, каждый из которых заслуживает второго шанса.

«Нация Z» (Z Nation, 2014–2018)

Зомби-апокалипсис с самоиронией. Мир рушится, но герои не унывают — они везут единственного выжившего через Америку, шутя и отстреливаясь от мертвецов. Смесь «Безумного Макса» и «Ходячих», но легче и веселее.

«Диета из Санта-Клариты» (Santa Clarita Diet, 2017–2019)

Дрю Бэрримор — агент по недвижимости, ставшая зомби. Её муж, Тимоти Олифант, пытается спасти семью и мораль одновременно. Приятно безумная смесь кровищи и романтики — и всё это под солнцем Калифорнии.

«Королевство зомби» (Kingdom, 2019–2020)

Корея XVI века, дворцовые интриги и чума, превращающая людей в живых мертвецов. Роскошные костюмы, безупречный хоррор и принц, который спасает не только трон, но и человечество.

«Черное лето» (Black Summer, 2019–2021)

Минималистичный кошмар без пафоса. Здесь никто не говорит — только бегут, стреляют и умирают. Камера дышит рядом с героями, и вы не заметите, как перестанете моргать.

«Зомболодка!» (Zomboat!, 2019)

Британцы умеют смеяться даже во время апокалипсиса. Две девушки спасаются от зомби на лодке по каналам Бирмингема. Кровь, абсурд и акцент — идеальный коктейль для тех, кто хочет хоррор на расслабоне.

«Во плоти» (In the Flesh, 2013–2014)

Что, если зомби можно «вылечить» и вернуть в общество? Грустный, философский сериал о вине, памяти и принятии. Самый человечный проект о мертвецах, который заставит вас прослезиться.

«Спираль» (Helix, 2014–2015)

Учёные на арктической станции пытаются остановить вирус, превращающий людей в монстров. Снежный хоррор, наука, безумие и ощущение, что выхода нет — идеальный сериал для зимних вечеров.

«Тупик» (Dead Set, 2008)

До «Чёрного зеркала» Чарли Брукер снял историю о зомби на съёмках реалити-шоу «Большой брат». Сатира, кровь и телевидение, пожирающее само себя. Всего 5 серий — но какой эффект.

Пока вокруг все смотрят праздничные сказки, эти сериалы докажут: даже среди мертвецов может быть жизнь — жуткая, умная и завораживающая.

Читайте также: У самого кассового фильма о зомби всех времен появится сиквел: главный вопрос — сыграет ли там Брэд Питт

Фото: Кадр из сериала «Черное лето», «Диета из Санта-Клариты», «Спираль»
Екатерина Адамова
