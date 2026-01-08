Меню
Не только «Уэнсдэй» и «Очень странные дела»: эти 10 сериалов Netflix 2022 года затянут так, что новогодние каникулы пролетят как один миг

8 января 2026 20:04
Кадр из сериала «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо», «Изобретая Анну», «Песочный человек»

Вы наверняка смотрели не все из этого списка, а зря.

Уже не знаете, что включить на каникулах? Монстры, аферисты и маньяки в один год на одном стриминге – неудивительно, что в 2022-м Netflix окончательно превратился из «сервиса для фона» в главный поставщик ночных кошмаров и серийных «ещё одну серию — и спать».

Здесь и подростки против зомби, и ангельски холодный Дамер, и девушка, которая обманула весь Манхэттен, и мрачная готка из «Уэнсдэй», собравшая вокруг себя полмира. Записывайте названия, ведь наверняка вы многое не смотрели.

Когда зло живёт по соседству

Хоррор в 2022 году перестал прятаться в шкафу. В «Монстре: История Джеффри Дамера» маньяк живёт за стенкой, полиция не слышит, а самые страшные сцены — не убийства, а равнодушие взрослых. «Хранитель» делает ещё больнее: идеальный дом в пригороде превращается в ловушку с письмами от невидимого наблюдателя.

А в «Кабинете редкостей Гильермо дель Торо» страх раздают порциями — от крыс на кладбище до косметического крема, который буквально съедает своих поклонниц.Даже «Мы все мертвы» — не просто корейская зомби-жесть, а школьная драма, где буллинг страшнее укуса.

Те, кто обманывают лучше всех

Вторая одержимость года — аферисты. «Изобретая Анну» показывает, как одна девушка без капитала, но с наглостью и инстаграмом, продала элите Нью-Йорка сказку о себе.

В «Рекруте» новичок ЦРУ тонет в чужих секретах и шантаже, а герои «Женщины в доме напротив девушки в окне» иронизируют уже над самим жанром с его «я всё видела из окна, но мне никто не верит».

Мир, где монстры и подростки важнее супергероев

Четвёртый сезон «Очень странных дел» и «Уэнсдэй» закрепили главное: зрителю интереснее не спасители в плащах, а обычные подростки, которые одновременно сражаются с монстрами и собственной тревогой.

«Песочный человек» добавил к этому масштаб мифа и доказал, что комикс-фэнтези может быть взрослым и меланхоличным, пишет ОККО.

Феномен прост: Netflix собрал в одном году сериалы, где ужас всегда впаян в реальность. Здесь страшно не от криков, а от того, как легко за маской «нормальности» прячутся маньяки, аферисты и наши собственные демоны.

Фото: Кадр из сериала «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо», «Изобретая Анну», «Песочный человек»
