Почему у родителей дяди Фёдора был такой достаток и кем они работали? Разбираем подсказки по намекам из мультфильма

Кем же на самом деле работали родители дяди Фёдора — и почему их хватало на всё сразу: курорт в Сочи, просторную квартиру, телефон, «Запорожец» и даже фоторужьё для Шарика?

В «Простоквашино» прямых ответов почти нет, но мультфильм оставил достаточно следов, чтобы собрать эту карьерную головоломку.

Мама — телевидение, блёстки, «Голубой огонёк»

О ней всё ясно: появляется на «Голубом огоньке», значит, работает на телевидении — певица, артистка, возможно, лицо программы. В СССР это не только престиж, но и достойный заработок. Отсюда — стильные платья, уверенная интонация и способность моментально собрать чемодан в Сочи.

Папа — инженер, экономист или… «ездовой академик»?

С папой сложнее: профессия ни разу не названа. Но уровень жизни выдаёт его с головой. Квартира с телефоном? Машина? Лагерь, фоторужьё и курорт? В 70-е подобное могли обеспечить инженер высокой категории, чиновник, экономист или журналист союзного уровня.

Интернет давно выдвинул свои версии, но есть одна сцена, которую часто упускают. В «Каникулах в Простоквашино» папа помогает вытолкать машину и бросает фразу, как бы между делом:

«У нас зимой дороги такие и погода такая, что уже и ездовые академики встречаются».

Ирония — и тонкий намёк: «академик» говорит о профессии не слесаря и не грузчика. Скорее всего, перед нами высококвалифицированный специалист — инженер, научный сотрудник или представитель интеллигенции, у которого было достаточно полномочий и дохода, чтобы семья жила уверенно и спокойно.

Вот так мультфильм о коте, псе и мальчике из города при желании превращается в маленькое расследование о советском среднем классе, который, оказывается, тоже существовал — особенно в Простоквашино.

Писали также про то, что Шварцман обманул миллионы зрителей в советском мультсериале «38 попугаев»: длина Удава была вообще не такой. А еще почитайте статью про то, что одна строчка из песни про крокодила Гену и Чебурашку заставит взглянуть на мультик по-новому: от нас что-то скрывали.