Почему сиквел «Чародеев» так и не сняли: на экране могли показать рэкет в волшебном институте и инопланетян

«Чародеи» — это не просто фильм, а настоящая новогодняя традиция. Фильм снят по мотивам повести братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу» — глубокого, ироничного и философского произведения об Институте Чародейства и Волшебства (НИИЧАВО). Сценарий сильно упростил и «обкатал» сюжет для широкой аудитории, сделав акцент на романтике и комедии.

А ведь лента могла получить сиквел. Более того, была уже и его подробная идея.

Сюжет «Чародеев 2»

К идее сиквела «Чародеев» создатели вернулись уже в 90-е. Режиссёр Константин Бромберг и сценарист Борис Стругацкий придумали актуальный для того времени сюжет.

По их замыслу, волшебный институт НУИНУ атаковали дельцы. Они хотели завладеть чудо-палочкой для своих коммерческих целей.

Чтобы спастись, чародеи ушли в параллельное измерение. Но вот незадача — Алёна должна была вернуться. В обычном мире её ждали муж Иван и маленькая дочь.

К сожалению, этим планам так и не суждено было реализоваться на экране. Фильм остался лишь в набросках и воспоминаниях авторов.

Почему не сняли «Чародеи 2»

О съёмках «Чародеев 2» мечтали не только зрители, но и сам режиссёр Константин Бромберг. После смерти Аркадия Стругацкого он возобновил общение с Борисом Стругацким в Америке.

Именно там они и обсудили возможное продолжение. Писатель поддержал идеи Бромберга и дал проекту своё благословение.

Александр Абдулов горел желанием снять сиквел и даже планировал выступить продюсером. Он брался за поиск финансирования, но его смерть перечеркнула эти надежды.

Спустя годы Бромберг снова вернулся к замыслу. Он надеялся собрать прежний актёрский состав. Однако кризис помешал планам.

Ещё одна попытка случилась в 2010-х. Режиссёр уже нашёл американских инвесторов для фантастического сюжета о борьбе с инопланетянами. К сожалению, Константин Бромберг умер и так и не увидел воплощения своей многолетней мечты.

