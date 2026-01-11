Перезапуск «Клиники», новый сезон «Монарха» и сериал про гениального детектива: какие премьеры февраля обсуждают уже сейчас

Февраль традиционно считается спокойным месяцем для сериалов, но в этом году всё иначе.

В сетке премьер — проекты с уже сформированной аудиторией, узнаваемыми именами и понятными ожиданиями. Среди них перезапуск «Клиники», второй сезон «Монарха» и новый сериал о детективе Кроссе, основанный на популярном романе.

«Кросс» (2 сезон)

Второй сезон сериала «Кросс» продолжает историю детектива и судебного психолога Алекса Кросса, героя романов Джеймса Паттерсона.

Он специализируется на расследовании тяжёлых преступлений, используя профессиональные знания психологии и способность точно воспроизводить логику преступников.

Личная мотивация героя напрямую связана с прошлым — убийство жены стало отправной точкой его одержимости работой.

Главную роль исполняет Элдис Ходж. Также в проекте задействованы Дженнифер Вигмор, Исайя Мустафа, Хуанита Дженнингс и Алона Тал.

Премьера второго сезона запланирована на 11 февраля.

«Американская история любви» (1 сезон)

Райан Мерфи расширяет свою «Американскую» телевизионную вселенную новым направлением — новеллами о личных связях и чувствах знаменитых личностей.

Первый сезон «Американской истории любви» посвящён отношениям Джона Ф. Кеннеди-младшего и Кэролин Бессет.

В центре сюжета — брак, существовавший под постоянным давлением публичности и завершившийся трагически.

В ролях — Сара Пиджон, Пол Келли, Наоми Уоттс, Грейс Гаммер и Алессандро Нивола. Премьера сериала состоится 14 февраля.

«Клиника» (перезапуск)

Спустя 15 лет после финала культового ситкома герои возвращаются в стены клиники «Святое сердце».

Джей Ди, Терк и Эллиот снова работают вместе, теперь уже в окружении нового поколения стажёров. Создатели делают ставку на узнаваемых персонажей и формат, проверенный временем.

К своим ролям вернулись Зак Брафф, Дональд Фэйсон, Сара Чок, Джуди Рейес и Джон К. Макгинли. Дата премьеры перезапуска — 25 февраля.

«Монарх: Наследие монстров» (2 сезон)

Во втором сезоне «Монарха» история организации, изучающей титанов, выходит на новый уровень.

Кейт и её брат Кентаро продолжают поиски отца и всё глубже погружаются в архивы «Монарха». Выясняется, что эксперименты с титанами были частью куда более масштабных и рискованных исследований.

В главных ролях — Анна Саваи, Курт Рассел, Кирси Клемонс, Рэн Ватабэ и Джо Типпетт.

Премьера продолжения назначена на 27 февраля.

Также прочитайте: Не только «Хищник» и «Черное зеркало»: все научно-фантастические фильмы Трахтенберга