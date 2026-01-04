Печкин бесит, мама не любит Дядю Федора, а музыка даже не запомнилась: иностранцы посмотрели «Зиму в Простоквашино» и расстроились

Несмотря на неплохой балл на IMDb, рецензия там отрицательная.

«Зима в Простоквашино» стала завершающей частью знаменитой трилогии. Этот мультфильм вышел в 1984 году и полюбился миллионам зрителей.

Интересно, что сценарий для этой серии Эдуард Успенский написал специально для экрана. Он не основывался на ранее опубликованной повести. Отдельной книгой эта история вышла только спустя 13 лет.

Картина получилась очень теплой и душевной. Ее высоко оценили не только в России, но и за рубежом.

На известном сайте IMDb мультфильм получил твердые 8,3 балла. Впрочем, некоторые зрители остались не в восторге от этой работы.

Как иностранцы смотрели «Зиму в Простоквашино»

Испанские зрители с канала ONTELEVISION открыли для себя советскую анимацию. Они поделились своими впечатлениями от просмотра «Зимы в Простоквашино».

Участники эксперимента отметили уютную атмосферу мультфильма и качественную рисовку для своего времени. Также они с грустью констатировали, что в их стране уже забыли старые национальные мультфильмы.

Правда, языковой барьер создал некоторые трудности. Иностранцам было сложно понять отдельные выражения и шутки, которые они иногда воспринимали слишком буквально. Однако главную мысль картины они уловили отлично.

«Поняла, что семья — самое главное. И праздники надо встречать вместе», — заключили зрители.

Отзывы иностранцев о «Зиме в Простоквашино»

Но не все зрители положительно оценили мультик. Были и те, кто посчитал «Зиму в Простоквашино» самой слабой во франшизе. Некоторые считают, что в мультике нет интриги, как в предыдущих частях, и переживания за главных героев.

Комментаторов также смутило отношение мамы Дяди Фёдора к материнству и «нездоровая» привязанность Печкина к телевизору.

«Печкин уже бесил тем, что ходил вокруг и зудел, что к Новому году ничего не готово. И вообще уйти хотел от героев только потому что у них телевизор не работал», «Мама, конечно, та еще штучка, видать не любит Дядю Фёдора. То на курорт, то на концерт, главное, чтобы подальше от ребенка», — отметили пользователи.

На IMDb только один отзыв о «Зиме в Простоквашино», и его оценка всего 4 из 10.

«Этот мультик показался мне довольно скучным. Музыка тоже не особо запоминающаяся, я имею в виду самую последнюю сцену. Можно его пропустить, и вы ничего не потеряете», — написал комментатор.

Ранее портал «Киноафиша» писал пугающую теорию о советской классике.