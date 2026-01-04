Оторваться от экрана не получится: 10 шикарных сериалов с рейтингом выше 8.0 на IMDb — без проходных эпизодов и разочарований

Теперь вы знаете, чем занять себя в ближайшие дни.

Ищете, что посмотреть вечером и не хотите снова потерять три часа в поисках «чего-нибудь нормального»? Тогда этот список для вас. Здесь — десять сериалов с рейтингом выше 8.0 на IMDb, которые не просто удерживают внимание, а реально цепляют.

Среди них — юридические драмы, абсурдные британские комедии, детективы, от которых мурашки, и даже немного хоррора для крепких нервов. Одни заставят задуматься, другие — смеяться до слёз, а третьи — просто не дадут лечь спать до утра. Всё, как мы любим.

Голиаф (2016)

Драма. Уставший адвокат, спившийся герой и дело, которое может вернуть ему смысл жизни. Билли Боб Торнтон против целой корпорации — и своего бывшего партнёра. Медленно разгорающееся пламя справедливости.

Рейтинг IMDb: 8.1.

Даг (2009)

Тёмная комедия. Доктор, который лечит одиночеством — и разрушает чужие браки ради своей философии. Но когда спокойствие заканчивается, даже он не знает, кто теперь его пациент.

Рейтинг IMDb: 8.5.

Охотник за разумом (2017)

Детективная драма. Реальные события, начало профайлинга в ФБР и холодный ужас серийных убийц, которых пытаются понять, а не просто поймать.

Рейтинг IMDb: 8.6.

Книжный магазин Блэка (2000)

Британская комедия. Циничный продавец книг ненавидит клиентов, любит выпить и случайно стал культовым героем. Вечный тост: «Паб закрывается через пять часов!»

Рейтинг IMDb: 8.4.

Клиника (2001)

Драма и юмор в стенах больницы. Молодые врачи, внутренние монологи, тонкая ирония жизни. Сериал, который одинаково лечит и сердце, и тоску.

Рейтинг IMDb: 8.4.

Умерь свой энтузиазм (2000)

Ларри Дэвид играет самого себя — раздражительного, язвительного и совершенно честного. Его жизнь — сплошная неловкость, но оторваться невозможно.

Рейтинг IMDb: 8.8.

Эш против Зловещих мертвецов (2015)

Хоррор с самоиронией. Грубиян с бензопилой возвращается, чтобы снова случайно освободить древнее зло. Кровь, смех и адреналин.

Рейтинг IMDb: 8.4.

Мастер ничего (2015)

Современная драма. 30-летний актёр ищет смысл в любви, карьере и еде. Неловко, искренне и с самоиронией, как будто про всех нас.

Рейтинг IMDb: 8.2.

Галавант (2015)

Фэнтези-комедия с песнями. Герой, который потерял любовь, но не чувство юмора. Здесь рыцари танцуют, а злодеи цитируют Шекспира.

Рейтинг IMDb: 8.1.

Киберпанк: Бегущие по краю (2022)

Аниме по вселенной Cyberpunk 2077. Парень с улиц становится живым оружием. Стиль, драма и синтетический неон будущего.

Рейтинг IMDb: 8.3.

Если вы дошли до конца, просто сохраните этот список, пишет автор Дзен-канала Кинокультура. Здесь нет проходных сериалов — только те, что реально держат планку. Хотите вечер без разочарований — выбирайте любой из десяти и включайте. Проверено временем, рейтингом и тысячами зрителей.

