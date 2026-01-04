Оторваться от экрана не получится: 10 шикарных сериалов с рейтингом выше 8.0 на IMDb — без проходных эпизодов и разочарований

Ищете, что посмотреть вечером и не хотите снова потерять три часа в поисках «чего-нибудь нормального»? Тогда этот список для вас. Здесь — десять сериалов с рейтингом выше 8.0 на IMDb, которые не просто удерживают внимание, а реально цепляют.
Среди них — юридические драмы, абсурдные британские комедии, детективы, от которых мурашки, и даже немного хоррора для крепких нервов. Одни заставят задуматься, другие — смеяться до слёз, а третьи — просто не дадут лечь спать до утра. Всё, как мы любим.
Голиаф (2016)
Драма. Уставший адвокат, спившийся герой и дело, которое может вернуть ему смысл жизни. Билли Боб Торнтон против целой корпорации — и своего бывшего партнёра. Медленно разгорающееся пламя справедливости.
Рейтинг IMDb: 8.1.
Даг (2009)
Тёмная комедия. Доктор, который лечит одиночеством — и разрушает чужие браки ради своей философии. Но когда спокойствие заканчивается, даже он не знает, кто теперь его пациент.
Рейтинг IMDb: 8.5.
Охотник за разумом (2017)
Детективная драма. Реальные события, начало профайлинга в ФБР и холодный ужас серийных убийц, которых пытаются понять, а не просто поймать.
Рейтинг IMDb: 8.6.
Книжный магазин Блэка (2000)
Британская комедия. Циничный продавец книг ненавидит клиентов, любит выпить и случайно стал культовым героем. Вечный тост: «Паб закрывается через пять часов!»
Рейтинг IMDb: 8.4.
Клиника (2001)
Драма и юмор в стенах больницы. Молодые врачи, внутренние монологи, тонкая ирония жизни. Сериал, который одинаково лечит и сердце, и тоску.
Рейтинг IMDb: 8.4.
Умерь свой энтузиазм (2000)
Ларри Дэвид играет самого себя — раздражительного, язвительного и совершенно честного. Его жизнь — сплошная неловкость, но оторваться невозможно.
Рейтинг IMDb: 8.8.
Эш против Зловещих мертвецов (2015)
Хоррор с самоиронией. Грубиян с бензопилой возвращается, чтобы снова случайно освободить древнее зло. Кровь, смех и адреналин.
Рейтинг IMDb: 8.4.
Мастер ничего (2015)
Современная драма. 30-летний актёр ищет смысл в любви, карьере и еде. Неловко, искренне и с самоиронией, как будто про всех нас.
Рейтинг IMDb: 8.2.
Галавант (2015)
Фэнтези-комедия с песнями. Герой, который потерял любовь, но не чувство юмора. Здесь рыцари танцуют, а злодеи цитируют Шекспира.
Рейтинг IMDb: 8.1.
Киберпанк: Бегущие по краю (2022)
Аниме по вселенной Cyberpunk 2077. Парень с улиц становится живым оружием. Стиль, драма и синтетический неон будущего.
Рейтинг IMDb: 8.3.
Если вы дошли до конца, просто сохраните этот список, пишет автор Дзен-канала Кинокультура. Здесь нет проходных сериалов — только те, что реально держат планку. Хотите вечер без разочарований — выбирайте любой из десяти и включайте. Проверено временем, рейтингом и тысячами зрителей.
