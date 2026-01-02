Меню
Задолго до «Игры престолов» в Голливуде уже сняли лучший фильм про драконов: и Вермитракс куда круче Дрогона

2 января 2026 08:27
Кадр из фильма «Победитель дракона»

Без этой киноленты не было бы многих хитов.

Фэнтези 80-х — это время, когда декорации строили руками, чудовищ собирали из металла и резины, а полёт дракона снимали покадрово, по-стариковски, будто вручную высекая магию. Но среди хитов затерялся фильм, который, по мнению многих киноманов, сделал для экранных чудовищ больше, чем все последующие «Игры престолов» вместе взятые.

Речь об «Победителе дракона» — эпосе, который в 1981-м никто толком не оценил, но который сегодня смотрится почти дерзким вызовом современной CGI-машине.

Вермитракс: дракон, который выглядит слишком живым

И тут есть за что цепляться. Вермитракс Уничижительный — не компьютерная текстура, а двенадцатиметровый аниматронный зверь, управляемый шестнадцатью кукловодами. Его крылья шелестят не в рендере, а на реальных тросах; огонь он выдыхает настоящий, а движения выглядят неожиданно мягкими благодаря технологии go-motion, придуманной Филом Типпеттом.

Тем самым Типпеттом, который позже нарисует мир «Парка юрского периода». Неудивительно, что фанаты считают Вермитракса самым красивым, самым убедительным и самым пугающим экранным драконом всех времён.

Кульминация, которую современные блокбастеры редко выдерживают

Сцена выхода дракона из клубящейся огненной трясины — кульминация, которую сегодня редко встретишь даже у студий с миллиардными бюджетами. Камера будто медлит: она даёт рассмотреть каждую чешуйку, пока герой стоит спиной, понимая, что сейчас придётся сражаться не с CGI-эффектом, а с чудовищем, которого сделали вручную. И здесь становится понятно, почему фильм получил «Оскар»-номинацию за спецэффекты — и почему они до сих пор считаются эталоном.

Фильм, который изменил карьеру целой команды мастеров

«Победитель дракона» стал для многих стартовой точкой. Именно здесь Типпетт обкатал технологии, которые позже превратят динозавров Спилберга в живых существ.

Режиссёр Мэтью Роббинс после драконьей эпопеи попал в орбиту Стивена Спилберга и Гильермо дель Торо — работал над «Инопланетянином», «Мимиком» и «Багровым пиком». Получается забавно: фильм, провалившийся в прокате, стал кузницей кадров для целого поколения голливудских визионеров.

Почему стоит посмотреть его сегодня

Потому что это история о времени, когда фэнтези пахло дымом, краской и металлическими шарнирами. Где не пытались «обнимать камеру» CGI-бурей, а медленно и упрямо строили чудовище, к которому зритель поверит на инстинкте.

«Победитель дракона» — это не просто забытый фильм, а корень, из которого выросла визуальная школа 80-х и 90-х. И, возможно, лучший дракон, которого когда-либо показывали на экране.

Кадр из фильма «Победитель дракона»
Анастасия Луковникова
