Задолго до «Игры престолов» мир фэнтези перевернул этот сериал: и у него крутой финал, в отличии от хита HBO

1 января 2026 19:06
Кадр из сериала «Мерлин»

Жаль, что многие не обратили на него внимание.

Когда говорят о фэнтези-сериалах, ломающих ожидания, первым делом вспоминают «Игру престолов». Мол, убивали героев, переворачивали жанр, не щадили никого. И всё это правда — ровно до того момента, пока шок не начал подменять смысл. Финал HBO-эпопеи стал наглядным примером того, как желание удивить зрителя может разрушить логику истории.

Но есть сериал, который провернул тот же трюк куда тоньше — без ощущения, что вас водят за нос. И имя ему «Мерлин» от BBC.

Как «Мерлин» переизобрёл легенду о короле Артуре

Вышедший в 2008 году «Мерлин» сразу дал понять: это не музейная экранизация мифов. Вместо седого мага — юный, неловкий парень, вынужденный прятать свои способности. Вместо благородного короля — заносчивый, местами неприятный принц Артур. Даже Камелот здесь не сказочное царство, а жёсткий режим, где магия под строжайшим запретом и карается смертью.

Создатели сериала честно признавались: они вдохновлялись «Тайнами Смолвиля». Но если «Смолвиль» вёл к заранее известному образу Супермена, «Мерлин» пошёл другим путём. Он не спешил превращать персонажей в их «канонические» версии — и именно в этом была интрига.

Гвиневра стала дочерью кузнеца, Моргана — не просто злодейкой по умолчанию, а сложным, трагичным персонажем, а драконы оказались не символом величия, а почти исчезнувшим видом, скованным цепями под городом.

Неожиданности — но не ради эффекта

Кадр из сериала «Мерлин»

Главное отличие «Мерлина» от «Игры престолов» в том, что сюжетные повороты здесь не обрывают линии, а развивают их. Да, сериал постоянно идёт наперекор ожиданиям. Например, Мерлин так и не становится тем самым дряхлым старцем из легенд — по крайней мере, буквально. Его «старый облик» оказывается маской, легендой, частью тщательно скрываемой правды.

Даже такие откровения, как тайна рождения Артура — зачатого с помощью магии ненавидящим её Утером Пендрагоном — не выглядят дешёвым твистом. Они логично объясняют и жестокость Утера, и его страх перед колдовством, и весь политический климат Камелота.

Там, где «Игра престолов» оступилась

«Игра престолов» сначала тоже обещала осмысленное разрушение жанра. Но в финале зритель получил эффектные, но пустые решения — вроде гибели Ночного короля от руки Арьи, которая никак не повлияла ни на её путь, ни на суть конфликта.

«Мерлин» действует иначе. Персонажи действительно приходят к тем ролям, которые им предначертаны мифом, но через постепенные, болезненные изменения. Артур взрослеет и становится героем, Моргана осознанно выбирает путь тьмы, а Мерлин платит высокую цену за каждое принятое решение.

Важно и то, что артуровский миф изначально допускает вариации. Он веками переписывался, менялся, спорил сам с собой. «Мерлин» органично вписывается в эту традицию, не разрушая её, а продолжая.

Настоящая жемчужина фэнтези

Кадр из сериала «Мерлин»

Почти два десятилетия назад «Мерлин» доказал: ломать ожидания можно без предательства зрителя. Можно удивлять, не обрывая смысл. Можно играть с мифом, не превращая его в хаос.

Если вы всё ещё вспоминаете «Игру престолов» как эталон смелых сюжетных решений — самое время пересмотреть ориентиры. Потому что настоящая аккуратная революция в телевизионном фэнтези произошла тише. И звали её «Мерлин».

Фото: Кадр из сериала «Мерлин»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
