Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В «Короле-олене» никто так и не понял, как все закончилось: 3 красивых советских сказки с невнятными финалами

В «Короле-олене» никто так и не понял, как все закончилось: 3 красивых советских сказки с невнятными финалами

10 января 2026 19:35
Кадр из фильма «Король-олень», «Русалочка», «Не покидай»

Это сильно подпортило впечатление от просмотра.

Есть в советском детском кино особая магия: наивность без приторности, сказка без умственной скидки на возраст. Но иногда эта магия будто рассыпается на финальном повороте — так резко, что остаётся только недоумение: почему всё было так хорошо… и зачем это так испортили?

Собрали три фильма, в которых финал работает против всей картины — и спустя годы это видно ещё отчётливее.

«Король-олень» — прекрасная сказка, которую оборвали в полёте

Фильм «Король-олень» буквально держится на актёрах: Олег Ефремов, Сергей Юрский, Валентина Малявина — и, конечно, Юрий Яковлев, человек-репертуар, одинаково органичный и в князе Мышкине, и в поручике Ржевском.

Интриги, превращения, любовная линия, сказочный абсурд — всё работает идеально… пока не начинается финал. Точнее, пока он вдруг заканчивается, даже не начавшись.

Король Дерамо и министр Тарталья так и остаются в телесной путанице: вернулись ли они в свои облики? Побеждён ли злодей? Получили ли герои своё заслуженное «жили долго и счастливо»? Кажется, будто режиссёр остановил плёнку посреди диалога: извините, кино кончилось, разбирайтесь сами.

«Король-олень»

«Русалочка» — сказка, которая обещала надежду, а выбрала трагедию

Советская «Русалочка» — не просто экранизация. Её наполняют живые персонажи, которых у Андерсена не было — например, философ Сульпитиус, становящийся невидимым ангелом-хранителем героини. Он защищает, спасает, даже жертвует собой.

И логика подсказывает: раз уж сценаристы меняют историю, может, подарят героине шанс? Ведьма не отнимает голос, философ рядом… Но нет. Русалочка снова гибнет — правда, на советский манер: не морская пена, а блуждающий призрак. И это воспринимается не как художественный выбор, а как сценарное отчаяние: «мы пытались придумать счастливый финал, но устали».

Эмоциональный обман ожиданий — не драматичность, а чувство недосказанности, будто фильм пошёл по рельсам Андерсена, но так и не решил, что хочет сказать своему зрителю.

«Русалочка»

«Не покидай» — поэтическая сказка, которую закрыли на полуслове

Фильм «Не покидай» завораживает визуально: пастельные оттенки, мягкий свет, почти театральная пластика. Сюжет — сатирический, с капризной принцессой, немым поэтом Патриком и канцлером, который боится правды как смертного греха.

Кульминация сильная: злодей стреляет в волшебную розу, чьи запах дарит людям честность. Марселла закрывает цветок собой — и зритель замирает в ожидании развязки. И... ничего.

Патрик поёт песню про надежду. Занавес закрывается. Судьба Марселлы не ясна, что стало с Абидонией — неизвестно, каким королём стал Патрик — только догадывайся.

Это даже не открытый финал — это оборванная нить. Сказка не завершается, она просто исчезает в монтажной паузе.

«Не покидай»

Ранее мы писали: Новогодний сборник «Маши и Медведя» посмотрели 223 000 000 раз: вот где его можно найти.

Фото: Кадр из фильма «Король-олень», «Русалочка», «Не покидай»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В кино раздевались до нижнего белья, но за кадром даже не разговаривали друг с другом: почему Шурик игнорировал Лиду В кино раздевались до нижнего белья, но за кадром даже не разговаривали друг с другом: почему Шурик игнорировал Лиду Читать дальше 10 января 2026
Почему Глеб Жеглов не воевал на фронте — и за что все же получил орден Красной Звезды Почему Глеб Жеглов не воевал на фронте — и за что все же получил орден Красной Звезды Читать дальше 10 января 2026
Даже знатоки в «Что? Где? Когда?» не смогли ответить на этот вопрос: какой советский хит изначально назывался «Дважды солгавшая»? Даже знатоки в «Что? Где? Когда?» не смогли ответить на этот вопрос: какой советский хит изначально назывался «Дважды солгавшая»? Читать дальше 10 января 2026
«Понимаешь, на что замахнулся?»: Муратова до последнего не хотели брать в «Джентльменов удачи» – советская цензура рвала и метала «Понимаешь, на что замахнулся?»: Муратова до последнего не хотели брать в «Джентльменов удачи» – советская цензура рвала и метала Читать дальше 9 января 2026
«Иван Васильевич: назад в будущее»: американцы увидели культовую комедию раньше, чем зрители в СССР, и разнесли ее в пух и прах «Иван Васильевич: назад в будущее»: американцы увидели культовую комедию раньше, чем зрители в СССР, и разнесли ее в пух и прах Читать дальше 9 января 2026
Надо, Федя, надо!»: тест со звездочкой для тех, кто вырос на советском кино, а не на модных стримингах Netflix, HBO или Apple Надо, Федя, надо!»: тест со звездочкой для тех, кто вырос на советском кино, а не на модных стримингах Netflix, HBO или Apple Читать дальше 9 января 2026
Думаете, «Двенадцать месяцев» — это только СССР? Японцы пересняли мультфильм так, что оторваться невозможно Думаете, «Двенадцать месяцев» — это только СССР? Японцы пересняли мультфильм так, что оторваться невозможно Читать дальше 9 января 2026
Гульнули по-крупному: сколько Геша и Сеня отдали за своё пиршество с дичью в «Плакучей Иве» Гульнули по-крупному: сколько Геша и Сеня отдали за своё пиршество с дичью в «Плакучей Иве» Читать дальше 9 января 2026
Гречка, бесплатные обеды и тяжелый труд: что в «Девчатах» понимают только те, кто жил в СССР (зумеры точно не в теме) Гречка, бесплатные обеды и тяжелый труд: что в «Девчатах» понимают только те, кто жил в СССР (зумеры точно не в теме) Читать дальше 9 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше