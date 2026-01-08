Устали от мишуры и чистки мандаринов? У Prime Video есть 3 сериала-триллера на этот случай — забудете про остатки оливье

На Prime Video сегодня хватает комедий и фэнтези, но если вы хотите, чтобы кровь стыла, сердце билось чаще, а мозг судорожно пытался сложить пазл из подсказок — триллеры платформы не подведут. Среди множества сериалов выбрали три, которые действительно заслуживают 10 из 10 — без комментариев, без скидок и без пауз на передышку.

«Джек Ричер»

Прямолинейный, как пуля, и такой же неудержимый — Джек Ричер в исполнении Алана Ритчсона становится тем редким героем, за которого болеешь не потому, что он прав, а потому что он — сила.

Бывший военный, без дома, без телефона, с одной зубной щёткой в кармане и непоколебимым кодексом чести. Его ошибочно обвиняют в убийстве, и с этого момента городок, где все друг другу врут, превращается в арену для его личной войны.

«Джек Ричер» — не просто экшен. Это эталон жанра: мощные драки, хруст костей, холодная логика расследования и редкий драйв, который не отпускает до последнего кадра. Сериал напоминает старую школу — где справедливость добывается кулаками, но по совести.

«Час дьявола»

Этот британский триллер — как ночной кошмар, из которого невозможно выйти. Люси Чемберс каждую ночь просыпается ровно в 3:33 — в «час дьявола».

Её сын не чувствует эмоций, мать слышит голоса, а дом будто хранит чужие воспоминания. Всё сходится в один клубок — и чем ближе к разгадке, тем страшнее осознавать, что зло не снаружи, а внутри.

«Час дьявола» — это не про ужасы, а про тревогу, которая не отпускает. Питер Капальди в роли загадочного собеседника Люси добавляет сериалу ледяного шарма, а сценарий держит зрителя в постоянной дрожи: будто кто-то всё время стоит за спиной.

«Ночной администратор»

Том Хиддлстон здесь не Локи, а человек, которому приходится играть двойную игру в мире, где улыбка стоит дороже пули. Его герой — ночной администратор элитного отеля, случайно ставший свидетелем сделки по продаже оружия.

Чтобы выжить, он должен притвориться, что принадлежит этому миру. Но чем глубже он в нём тонет, тем труднее вспомнить, на чьей он стороне.

«Ночной администратор» — шпионский триллер старой школы: стиль, интрига и опасность на кончиках пальцев. Каждая серия — как партия в шахматы, где ошибка стоит жизни. Хиддлстон и Хью Лори делают это шоу не просто захватывающим, а эстетически безупречным.

Итог

У Prime Video есть десятки триллеров, но именно эти три — настоящие бриллианты жанра. Один — для тех, кто верит в справедливость. Второй — для тех, кто боится тишины. Третий — для тех, кто любит, когда интрига пахнет дорогим виски и опасностью.

