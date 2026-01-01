У коня Юлия из «Трех богатырей» и мультика «Три кота» есть особая связь: фанаты даже не подозревают об этом

Имя Дмитрия Высоцкого зрители чаще всего связывают с мультсериалом «Три кота», но его голос знаком и поклонникам другой анимационной вселенной. Именно он озвучивает коня Юлия в проектах про «Трёх богатырей» — персонажа шумного, ироничного и давно культового.

При этом сам Высоцкий относится к этой работе без пафоса и профессионального расчёта.

Озвучка — не работа, а радость

По словам Дмитрия Высоцкого, участие в озвучании — это не источник заработка и не отдельная карьерная линия. Он подчёркивает, что конь Юлий и другие эпизодические персонажи — история «чисто ради радости», без обязательств и графиков.

Это не постоянная деятельность, а редкие вылазки в микрофонную будку, где можно позволить себе немного похулиганить голосом.

«Пришёл, покричал конём — и счастлив»

Само описание процесса звучит почти анекдотично: пришёл, покричал конём и получил огромное удовольствие. В этом и заключается главное отношение Высоцкого к озвучке — как к спонтанному творческому аттракциону, а не к ремеслу.

И, возможно, именно поэтому Юлий в его исполнении получается таким живым, наглым и обаятельным.

Когда создатель остаётся ребёнком

В этом признании хорошо слышен подход, который чувствуется и в «Трёх котах»: анимация для Высоцкого — это прежде всего удовольствие от процесса. Не профессия ради галочки, не расчёт, а игра, в которую он по-прежнему играет с азартом.

И, кажется, именно благодаря этому его персонажи — хоть котята, хоть кони — так легко находят общий язык со зрителями любого возраста.

