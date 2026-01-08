Почти 20 лет этот фильм считали худшим из всех рождественских комедий: и только сейчас он обрел популярность

В начале 2000-х у Бена Аффлека была репутация красавчика Голливуда — успешного, харизматичного, немного самоуверенного. И вот он решает сняться в лёгкой рождественской комедии, чтобы показать, что умеет не только стрелять и спасать мир, но и веселиться под гирляндами.

Так появился фильм «Пережить Рождество» (2004) — история о богаче, который платит случайной семье, чтобы стать их «сыном» на праздники.

На бумаге — формула хита. На экране — катастрофа. Не зря его 20 лет считают одним из худших рождественских фильмов.

Фарс вместо чудес

Фильм задумывался как тёплая история о любви и принятии, но получился фарс с нервным смехом. Аффлек играет мужчину, у которого всё есть, кроме семьи, и который решает буквально купить себе уют. Сюжет будто бы списан с плохого анекдота. Зрители не знали — смеяться или сочувствовать.

Даже великолепная Кэтрин О’Хара и суровый Джеймс Гандольфини не спасли ситуацию. Съёмки шли тяжело: сценарий переписывали, актёры спорили с режиссёром, а премьеру переносили столько раз, что сам календарь запутался.

Рождество, которое никто не ждал

Вместо уютного декабрьского релиза фильм внезапно выпустили в октябре — аккурат к Хэллоуину. В итоге рождественская комедия вышла тогда, когда зрителям было не до гирлянд. Критики разнесли фильм в клочья, назвав его «безвкусным и неловким», а DreamWorks спешно отправила его на DVD в надежде хоть как-то отбить съёмки.

Второе дыхание через двадцать лет

И всё же время умеет быть великодушным. Сегодня «Пережить Рождество» возвращается на стриминг и вызывает уже не раздражение, а добрую усмешку. Он выглядит как старомодная открытка из нулевых — с наивностью, нелепыми диалогами и тем самым чувством, что чудо возможно даже в самых неидеальных историях.

Пожалуй, в этом и есть его второе дыхание: фильм напоминает, что не все праздники идеальны, не все герои спасают мир. Иногда достаточно просто быть рядом с кем-то.

