Почему Хома Брут в «Вие» чертил круг от нечисти именно мелом? У этой защиты был особый смысл

5 января 2026 18:08
Кадр из фильма «Вий»

Главный герой действовал интуитивно, ведь он — не охотник на чудовищ.

Когда Хома Брут, герой «Вия», чертил мелом круг в старой церкви, он вряд ли задумывался о символике — ему было просто страшно. Но именно этот белый контур, нарисованный дрожащей рукой, стал одной из самых сильных метафор в русской литературе: граница между светом и тьмой, верой и безумием, жизнью и смертью.

Круг как оберег

Славяне верили: круг — форма совершенства и защиты. Он не имеет углов, через которые зло может «просочиться». В хороводах, в орнаментах, в обрядах — везде круг символизировал связь с солнцем и богами. Когда человек очерчивал круг, он словно создавал малый мир — свой личный космос, где нечисть не властна.

Хома, хоть и семинарист, действовал скорее по древнему инстинкту, чем по богословию. Его мел — простая материя, но с народным смыслом: белый цвет очищает, отпугивает тьму. Поэтому круг вокруг Брута стал не столько магическим, сколько психологическим барьером — границей его веры. Пока он верил, круг держался.

Три ночи против бездны

Гоголь выстраивает ночи как ступени страха: от шорохов — к вихрю, от бесов — к самому Вию. Первая ночь — испытание веры, вторая — её надлом, третья — уничтожение. Когда Вий говорит: «Поднимите мне веки», всё решено: взгляд смерти разрушает круг не мелом, а сомнением.

Хома дрогнул, и в тот миг защита рассыпалась. Его круг оказался не просто линией на полу, а метафорой человеческой веры — сильной, но смертно хрупкой.

Мел и вера

Кадр из фильма «Вий»

Почему мел? Потому что это — земля, но очищенная. Символически Хома чертил границу мирской материей, пытаясь остановить нематериальное. И пока вера стояла за этим кругом, зло не могло перейти. Но когда внутренняя защита треснула — белая линия стала просто пылью.

Символ вечного страха

История Хомы Брута — не о нечисти, а о человеке, оказавшемся один на один со страхом. Меловой круг спасает лишь тех, кто уверен, что он спасёт. А значит, в конце концов, вся сила — не в магии, а в человеке, который её рисует.

Ранее мы писали: Кем на самом деле были панночка и Вий в советском фильме? Люди годами смотрят картину и не догадываются.

Фото: Кадр из фильма «Вий»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
