Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи От советского «пойла» Иван Грозный в комедии Гайдая нос воротил: что за водку он потребовал — анисовую?

От советского «пойла» Иван Грозный в комедии Гайдая нос воротил: что за водку он потребовал — анисовую?

5 января 2026 08:56
Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)

Сейчас такие горячительные напитки уже не купить.

Комедия «Иван Васильевич меняет профессию» давно превратилась в учебник цитат и анекдотов. Но за блестящими репликами Гайдая прячется дьявольская точность деталей. В знаменитой сцене, где Шурик предлагает царю водку, случайных слов нет. «Пьёшь ли ты водку?» — спрашивает инженер. «Пью анисовую», — отвечает Иван Васильевич. А попробовав, морщится и роняет: «Не ключница ли делала?»

Сцена кажется чисто комедийной, но она — филигранно точный исторический каламбур.

Что это за водка в фильме

Гайдай не стал изобретать марку, а выбрал самую знаковую — «Столичную». Та самая, с золотым гербом и видом на гостиницу «Москва». В 1970-х бутылка «Столичной» была предметом культа, символом достатка и дефицита. Её берегли к праздникам, везли на свадьбы и вручали как знак уважения.

«Столичная» родилась в 1950-х и сразу обошла по вкусу американскую «Смирноф», став экспортным хитом. Для советского зрителя это была элитная водка, а для царя Ивана — настоящее колдовство из будущего.

Почему Грозный морщится

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)

Во времена Ивана Грозного не существовало ни «Столичной», ни вообще водки в нашем понимании. Главным крепким напитком тогда было «хлебное вино» — предок полугара, дистиллят из ржи с мягкой крепостью около 30–35%. Его называли ещё «горелым вином», и оно было густое, ароматное, без нынешней «химической» чистоты.

Царь действительно предпочитал пряные настойки — в частности, анисовую. Её делали на основе хлебного вина, настаивая на специях, меде, иногда шафране. Поэтому, попробовав современную водку, Иван Васильевич закономерно скривился: она была для него безвкусной, «мертвой», лишённой привычных ароматов.

Откуда взялась шутка про ключницу

Фраза «Не ключница ли делала?» — тонкая издёвка. В боярских домах ключницы заведовали припасами и нередко сами ставили брагу или медовуху. Получалось, мягко говоря, не всегда удачно. Так что Иван Грозный не столько ругает, сколько оценивает напиток по своим меркам — как бы говорит: «Что за пойло, даже прислуга варит лучше».

Итак, ответ прост: в фильме Иван Грозный пьёт «Столичную», но называет любимой анисовую — ту самую, что в XVI веке считалась напитком знати. А шутка про ключницу — это не издёвка над водкой, а маленький исторический тест, который советский зритель, как и сам Шурик, с треском провалил.

Ранее мы писали: Финал «Ивана Васильевича» не пропустила цензура: что показывали в тех самых 10 минутах, которые вырезали в последний момент.

Фото: Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
5 кадров из советских фильмов, которые сейчас стали мемами: их используют даже те, кто не смотрел сами хиты 5 кадров из советских фильмов, которые сейчас стали мемами: их используют даже те, кто не смотрел сами хиты Читать дальше 6 января 2026
«Лепота!» — это царь про топ-5 мест, где снимали легендарную комедию Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» «Лепота!» — это царь про топ-5 мест, где снимали легендарную комедию Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» Читать дальше 6 января 2026
Зиночка только хохотала, когда Грозный шептал ей на ухо: но на самом деле Яковлев в «Иване Васильевиче» не говорил ничего веселого Зиночка только хохотала, когда Грозный шептал ей на ухо: но на самом деле Яковлев в «Иване Васильевиче» не говорил ничего веселого Читать дальше 3 января 2026
Абсолютно лысая голова, бритые брови и 45 накладных носов: как из Димы Иосифова делали Буратино для советского фильма Абсолютно лысая голова, бритые брови и 45 накладных носов: как из Димы Иосифова делали Буратино для советского фильма Читать дальше 6 января 2026
Надя не просто так отказалась выходить замуж за Ипполита: Рязанов вырезал это из «Иронии судьбы» Надя не просто так отказалась выходить замуж за Ипполита: Рязанов вырезал это из «Иронии судьбы» Читать дальше 6 января 2026
А такое вообще точно мог сказать Чебурашка? Угадайте, кому принадлежат эти фразы из культовых мультиков СССР (тест) А такое вообще точно мог сказать Чебурашка? Угадайте, кому принадлежат эти фразы из культовых мультиков СССР (тест) Читать дальше 6 января 2026
Встречаете каждый Новый год с «Морозко»? Тогда вы точно вспомните, были ли там эти цитаты (тест) Встречаете каждый Новый год с «Морозко»? Тогда вы точно вспомните, были ли там эти цитаты (тест) Читать дальше 6 января 2026
В СССР умели снимать не только хиханьки да хаханьки: 3 советских триллера, от которых захватывает дух не хуже, чем от хитов Голливуда В СССР умели снимать не только хиханьки да хаханьки: 3 советских триллера, от которых захватывает дух не хуже, чем от хитов Голливуда Читать дальше 6 января 2026
Самый зимний фильм СССР снимали без снега и в нетрезвом виде: за кадром «Иронии судьбы» Рязанов был в ярости Самый зимний фильм СССР снимали без снега и в нетрезвом виде: за кадром «Иронии судьбы» Рязанов был в ярости Читать дальше 5 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше