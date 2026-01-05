От советского «пойла» Иван Грозный в комедии Гайдая нос воротил: что за водку он потребовал — анисовую?

Сейчас такие горячительные напитки уже не купить.

Комедия «Иван Васильевич меняет профессию» давно превратилась в учебник цитат и анекдотов. Но за блестящими репликами Гайдая прячется дьявольская точность деталей. В знаменитой сцене, где Шурик предлагает царю водку, случайных слов нет. «Пьёшь ли ты водку?» — спрашивает инженер. «Пью анисовую», — отвечает Иван Васильевич. А попробовав, морщится и роняет: «Не ключница ли делала?»

Сцена кажется чисто комедийной, но она — филигранно точный исторический каламбур.

Что это за водка в фильме

Гайдай не стал изобретать марку, а выбрал самую знаковую — «Столичную». Та самая, с золотым гербом и видом на гостиницу «Москва». В 1970-х бутылка «Столичной» была предметом культа, символом достатка и дефицита. Её берегли к праздникам, везли на свадьбы и вручали как знак уважения.

«Столичная» родилась в 1950-х и сразу обошла по вкусу американскую «Смирноф», став экспортным хитом. Для советского зрителя это была элитная водка, а для царя Ивана — настоящее колдовство из будущего.

Почему Грозный морщится

Во времена Ивана Грозного не существовало ни «Столичной», ни вообще водки в нашем понимании. Главным крепким напитком тогда было «хлебное вино» — предок полугара, дистиллят из ржи с мягкой крепостью около 30–35%. Его называли ещё «горелым вином», и оно было густое, ароматное, без нынешней «химической» чистоты.

Царь действительно предпочитал пряные настойки — в частности, анисовую. Её делали на основе хлебного вина, настаивая на специях, меде, иногда шафране. Поэтому, попробовав современную водку, Иван Васильевич закономерно скривился: она была для него безвкусной, «мертвой», лишённой привычных ароматов.

Откуда взялась шутка про ключницу

Фраза «Не ключница ли делала?» — тонкая издёвка. В боярских домах ключницы заведовали припасами и нередко сами ставили брагу или медовуху. Получалось, мягко говоря, не всегда удачно. Так что Иван Грозный не столько ругает, сколько оценивает напиток по своим меркам — как бы говорит: «Что за пойло, даже прислуга варит лучше».

Итак, ответ прост: в фильме Иван Грозный пьёт «Столичную», но называет любимой анисовую — ту самую, что в XVI веке считалась напитком знати. А шутка про ключницу — это не издёвка над водкой, а маленький исторический тест, который советский зритель, как и сам Шурик, с треском провалил.

