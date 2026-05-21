Истерика Дамблдора и ставший пеплом Волан-де-Морт: 5 сцен из «Гарри Поттера», которые ни в коем случае нельзя повторять в сериале

Даже преданным фанатам за них стыдно.

Перезапуск «Гарри Поттера» для HBO идёт как марафон на десятилетие — с шансом наконец-то исправить старые ошибки фильмов. При всём нашем уважении к классике, кое-какие сцены лучше оставить в прошлом. Те самые моменты, от которых зрители либо морщились, либо отвлекались, либо просто не понимали, что происходит на экране — вот они.

Романтика уровня «завяжу тебе шнурки»

Гарри и Джинни в книгах — тёплые, неловкие подростки, которые проходят путь от дружбы к любви. Но в кино их сюжет превратился в набор странных сцен, кульминацией которых стало завязывание шнурков.

Ни химии, ни логики — только неловкость. В перезапуске нужно строить отношения так, чтобы зритель видел рост, поддержку, дружбу. Тогда поцелуй станет наградой, а не «что это сейчас было?».

Вступление Дурмстранга и Шармбатона

В «Кубке огня» творился форменный карнавал: француженки танцуют, как будто рекламируют парфюм, а парни из Дурмстранга выбивают пол палками.

Хотя в книгах школы вовсе не «женские» и «мужские», фильм свёл их к карикатуре. В сериале нужно вернуть им достоинство — сделать Флёр, Крама и остальных людьми, а не фольклорными персонажами, забывшими, что они в магической школе, а не на конкурсе талантов.

Пепельная смерть Волан-де-Морта

Фильм придумал эффектный, но абсолютно бессмысленный спецэффект: Волдеморт рассыпается в пыль, будто плохой фотошоп в 2010-х. Но в книге весь смысл был в другом: злодей остаётся телом — обычным, ничтожным, смертным.

Эта правда была мощнее любого спецэффекта. В перезапуске нужно оставить её нетронутой.

Сожжённая Нора — сцена, которой в книгах нет и которая ничего не даёт

В «Принце-полукровке» решили поджечь Нору ради драматургии. Но вместо напряжения зритель получил Беллатрису, бегающую по болотам, и Гарри, который зачем-то несётся за ней в темноту.

Эпизод не меняет сюжет, не развивает героев, и только съедает экранное время. В сериале лишний груз никому не нужен.

«Гарри, ты бросил своё имя в Кубок?!»

Интернет до сих пор цитирует эту сцену, потому что Дамблдор — мудрый волшебник, который в книгах спрашивает спокойно — в фильме фактически набрасывается на подростка.

Это один из самых сильных диссонансов между книгой и кино. В перезапуске важно вернуть Дамблдору его фирменную мягкость — именно она делает его символом доверия, а не человеком, который в любой момент может сорваться.

Если HBO действительно хочет второе дыхание для истории о Мальчике-Который-Выжил, нужно не повторять прошлые ошибки — а смело выбрасывать сцены, которые давно стали мемами вместо эмоций.