Джим Керри хотел вернуть 20 000 000 долларов, лишь бы не снимать этот фильм: а зрители смотрят его каждый Новый год

31 декабря 2025 22:00
Кадр из фильма «Маска»

Кинолента давно вошла в список обязательных рождественских фильмов.

«Гринч — похититель Рождества» давно стал обязательным пунктом праздничной программы, но для Джима Керри этот фильм оказался не тёплой сказкой, а настоящим испытанием. В новом интервью актёр признался: съёмки дались ему настолько тяжело, что в какой-то момент он всерьёз предлагал студии вернуть все 20 миллионов долларов гонорара — лишь бы выйти из проекта. По его словам, процесс был близок к «пытке», и это не фигура речи.

Грим, от которого невозможно сбежать

Главной проблемой стал костюм Гринча. Многослойный грим, протезы, искусственная шерсть яка и часы в кресле визажистов превращали каждый съёмочный день в марафон на выносливость. Керри не мог дышать носом, не мог почесаться, не мог даже нормально двигаться.

В какой-то момент актёр просто начал сходить с ума — и это заметили все. Режиссёр Рон Ховард позже подтверждал: предложение вернуть гонорар было абсолютно серьёзным.

Когда Голливуд зовёт инструктора по пыткам

Чтобы Керри не ушёл с площадки, студия пошла на радикальные меры. Для актёра пригласили Ричарда Марсинко — человека, который обучал спецслужбы выдержке в экстремальных условиях. Он учил Керри справляться с паникой и раздражением прямо в гриме.

Среди советов были откровенно шокирующие — например, причинять себе физическую боль, чтобы переключить внимание. Звучит дико, но именно это помогло довести фильм до конца.

Музыка, которая спасла Гринча

Самым неожиданным «лекарством» оказалась музыка Bee Gees. Керри слушал их альбомы во время многочасового грима — и именно это, по его словам, удерживало его в здравом уме. Парадоксально, но одна из самых мрачных рождественских икон родилась под самые жизнерадостные диско-мелодии.

Почему сиквел всё ещё возможен

Несмотря на весь пережитый ад, Керри не исключает возвращения к роли Гринча. Но с одним условием: никаких костюмов и протезов. Только захват движения и цифровая анимация.

«В этом мире возможно всё», — говорит актёр.

И, зная Голливуд, можно не сомневаться: если технологии позволят, Гринч ещё может вернуться. Но уже без шерсти яка и нервных срывов.

Ранее мы писали: «Хвастун воскресил невесту из морозилки»: ИИ зашифровал 5 советских новогодних фильмов в одну строчку — попробуйте угадать (тест).

Фото: Кадр из фильма «Маска»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
