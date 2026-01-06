Меню
Новый год, грабители и ловушки в доме — ничего не напоминает? «Ёлки лохматые» назвали плагиатом голливудского хита

6 января 2026 18:08
Кадр из фильма «Елки лохматые»

Но большого успеха лента все равно не показала.

Фильм «Ёлки лохматые» стоит особняком во всей новогодней российской франшизе. Во-первых, потому что он, скорее, является спин-оффом, чем хронлогическим продолжением основной серии, во-вторых, главные герои там не люди, а собаки.

А в-третьих, по своему сюжету лента слишком напоминает успешный голливудский хит. Это заставило зрителей даже заподозрить, что «Ёлки лохматые» — просто плагиат «Один дома».

Сюжет фильма «Ёлки лохматые»

В фильме девочка Настя из Самары улетает с бабушкой в Санкт-Петербург. Она оставляет своих питомцев Пирата и Йоко в специальном отеле для животных.

Собаки воспринимают это как настоящее предательство. Они сбегают из гостиницы и возвращаются в пустую квартиру. Там они наконец могут почувствовать себя полноправными хозяевами — есть без ограничений, играть до упаду и спать на хозяйский кровати.

Однако их отдых внезапно прерывается. В дом проникают два незадачливых грабителя. Теперь собакам предстоит дать им достойный отпор.

Кадр из фильма «Елки лохматые»

Пересечения с фильмом «Один дома»

Спин-офф франшизы «Ёлки» заимствует сюжетную канву фильма «Один дома». Два четвероногих героя организуют систему ловушек для грабителей, полностью повторяя тактику Кевина Маккалистера.

Концепция могла бы стать успешной семейной комедией. Однако конечный результат оказался довольно неоднозначным.

Знаменитые сцены с падающими ведрами и скользкими полами, которые так органично смотрелись в исполнении Маколея Калкина, с участием собак местами теряют логику. В итоге получилась милая комедия, но рассчитанная преимущественно на самую юную аудиторию. Остальным смотреть было скучно.

Кадр из фильма «Один дома»

Ранее портал «Киноафиша» писал, что «Один дома» снимали 6 раз.

Фото: Кадры из фильмов «Один дома» (1990), «Елки лохматые» (2014)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
