Никакого кулинарного училища она не заканчивала: кем работала Тося из «Девчат» до уральского леспромхоза

1 января 2026 20:04
Кадр из фильма «Девчата»

О прошлом героини подробно рассказывается в книге.

В фильме «Девчата» судьба Тоси Кислицыной кажется вполне обычной. Выпускница кулинарного училища отправляется по распределению из Симферополя в уральский леспромхоз.

Однако в оригинальной повести Бориса Бедного у героини была совсем другая мотивация. Её личные причины оказаться на Урале гораздо глубже раскрывают сильный и решительный характер Тоси.

Книжная героиня родом из Воронежской области и с юности привыкла трудиться. После детдома она работала в совхозе, но после конфликта с агрономом ее уволили. Девушка не стерпела несправедливости и написала жалобу в газету, хотя это не дало результата.

Кадр из фильма «Девчата»

Затем она устроилась домработницей к ученым — убирала, готовила и водила их ребенка в сад. Несмотря на уважительное отношение хозяев, Тося чувствовала себя служанкой. Это ощущение и заставило ее уехать в леспромхоз, где она надеялась найти настоящее дело.

Даже проживание в теплой двухкомнатной квартире у научных сотрудников ее не остановило. Эта деталь подчеркивает ее принципиальность и внутреннее достоинство. Кстати, в книге у героини не было и кулинарного образования.

Ранее портал «Киноафиша» писал, как на самом деле звали Тосю Кислицыну из фильма «Девчата».

Фото: Кадры из фильма «Девчата» (1961)
